Zafer kutlamasında AKP CHP atışması

Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın kurtuluşunun 91'inci yıldönümü nedeniyle Şuhut İlçesi Stadyumu'nda Zafer Haftası kutlamaları yapıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran ve Adnan Keskin ile AKP, CHP ve MHP 'den çok sayıda milletvekili ve askeri erkan ile yoğun halk katılımı oldu.

Mehmet Çınar ve Onur Bayram'ın Doğan Haber ajansı tarafından servis edilen haberine göre, CHP Şuhut İlçe Başkanlığı önünden yaklaşık 10 bin kişinin yürüyüşünde parti otobüsüyle birlikte gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'liler, tören alanındaki AKP'li grup tarafından protesto edildi.

Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin otobüsünün stadyum girişine gelmesiyle stadyumdaki AKP'lilerin tepkisi arttı. Kılıçdaroğlu'nun stadyuma girişinde ise 'Kemal dışarı', ' Recep Tayyip Erdoğan ' sloganlarına karşı CHP'li grup da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı.

Tören sırasında sık sık AKP'li ve CHP'li gruplar arasında atışma yaşandı. CHP'li grubun stadyuma girişi sırasında su şişeleri atılırken, iki grup arasındaki gerginlik nedeniyle emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. İki grup arasında çevik kuvvet polisleri ve barikatlar oluşturuldu.

AKP'li grubun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolarının devam etmesi üzerine CHP'liler tepki gösterdi ve karşılık verdi. Stadyuma girişte olduğu gibi stadyum içinde de CHP'lilere AKP'li gruptan su şişeleri, sandalye ve çeşitli maddeler atıldı. CHP'li grubun da karşılık verdiği olaylara jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Her iki tarafı ayırmaya çalışan polisin, bazı CHP'lileri copladığı görüldü. Gruplar ayrı kapılardan stadyum dışına çıkarılırken, kavga dışarıda da sürdü.

Stadyuma daha sonra gelen Bakan Veysel Eroğlu ile Kemal Kılçdaroğlu tokalaştı. Kılıçdaroğlu ve Bakan Eroğlu'na Türk bayrağı desenli ve Türkiye yazılı atkı asıldı. İkili, başlarına birer de kalpak taktı. Törende ilk konuşmayı yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun Büyük Taarruz'a ilişkin bilgiler vermesinin ardından kürsüye Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu çıktı. AKPliler Veysel Eroğlu kürsüye çıktığında 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganı attı. Törendeki son konuşma ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı. AKP'li gruplar, Kılıçdaroğlu sahneye çıktığı anda ve konuşması süresince sürekli yuhaladı.