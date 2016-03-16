"Zafer" işaretine "örgüt propagandası" cezası

Batman’da iki yıl önce yapılan Kobanê protestosunda zafer işareti yaptığı tespit edilen Batman Üniversitesi öğrencisi C.S. hakkında “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle dava açıldı.

Batman Üniversitesi öğrencisi C.S., 1 Ekim 2014 tarihinde Batman’da düzenlenen Kobanê protestoları sırasında gözaltına alındı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin “zafer işareti yaptığının belirlendiğini” belirtince C.S. hakkında kamu davası açıldı. Suç duyurusu metninde “Şüphelinin eylem sırasında zafer işareti yaparak içinde bulunduğu ortam itibariyle terör örgütünün propagandasını yaptığı kanaati oluştuğu” ifadelerine yer verildi.

Kamu davası açıldı

Serbest bırakılan C.S. hakkında olaydan 2 yıl sonra Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce dava açıldı. İddianamede, TCK’nın 3713 Sayılı 7/2, 5237 Sayılı TCK’nın 53 ve 58’nci maddeleri uyarınca hakkında hapis cezası istenen C.S., 4 Mart 2016 tarihinde görülen ilk duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Savcı da C.S. hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat istedi.

Savcı beraat istedi, hakim 1 yıl ceza verdi

Mahkeme heyeti ise C.S.’yi “örgüt propagandası yaptığı” kanaatine vararak, sanığa 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen cezanın hükmünün geri bırakılmasını da kararlaştırdı.

“Kanunda böyle bir suç yok”

T24’e konuşan C.S.’nin avukatı Hatice Demir, 2013 yılında Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklik ile örgüt propagandasının kapsamının daraltıldığını, şiddet ve şiddete teşvik kriterlerinin getirildiğini hatırlatarak, karara itiraz ettiklerini söyledi. Demir, “Müvekkilim hakkında savcının beraat yönündeki mütalaasına rağmen mahkumiyet hükmü verildi. Savunmamızda zafer işaretinin evrensel bir işaret olduğunu, yüzyıllardır farklı ülkelerde barışı ve zaferi simgeleyen bir işaret olarak kullanıldığını, Türkiye'de herhangi bir yasa dışı örgütün sembolü olmadığını ifade ettik. Türkiye'nin AİHM'de en çok mahkum olduğu davaların başında gelmektedir propaganda davaları. Eskiden çok geniş yorumlanan bir suçtu; 2013 yılında Terörle Mücadele kanununda yapılan değişiklik ile örgüt propagandasının kapsamı daraltıldı. Ancak şiddet ve şiddete teşvik kriterleri bu suç kapsamına alınabilir. Kanunda zafer işareti yapmak örgüt propagandasının unsuru olarak kabul edilmemiştir. Yani kanunda tanımlanmayan bir işarete/suça ceza verilmiş oldu. Karara itiraz ettik, bütün başvuru yollarını kullanacağız” dedi.