Öcalan'ın kitapları 'örgüt propagandası' içerdiği gerekçesiyle kendisine verilmedi!

İmralı Cezaevi yönetimi Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan ve konuşmalarından derlenen 4 kitabı, "örgüt propagandası" içerdiği gerekçesiyle kendisine vermedi.

DİHA'nın haberine göre daha önceki yıllarda Öcalan tarafından kaleme alınan ve konuşmalarından derlenen "Sosyalizmde ısrar", "Kürt aşkı", "Nasıl Yaşamalı" ve "Gerçeğin dili ve eylemi" adlı kitaplar, geçtiğimiz ay avukatları tarafından Öcalan'a teslim edilmek üzere cezaevine gönderildi. Fakat Öcalan'ın kitapları "örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla kendisine verilmedi.

Konuya ilişkin konuşan Öcalan'ın avukatlarından Rezan Sarıca, durumu İmralı'da kalan diğer müvekkillerinden Nasrullah Kuran ile mektup aracılığıyla yaptıkları görüşmede öğrendiklerini söyledi. Sarıca, müvekkiline ait olan 4 kitabın cezaevi idaresi tarafından kendisine "örgüt propagandası" iddiasıyla verilmediğinin ortaya çıktığını söyledi.