Zafer Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 641'e çıktı; 1 milyon 317 bin kişi bekleniyor

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 2044 yılına kadar yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’na, 2021 garantisi 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenirken yolcu sayısı Mayıs ayının sonunda 641’e çıkartılabildi.

Zafer Havalimanı’ndan gelen ve giden yolcu sayısı iç hat uçuşları yeniden başlatıldıktan sonra 641 oldu. 2021 garantisinin karşılanabilmesi için yıl sonuna kadar alandan 1 milyon 317 bin 733 yolcu uçması gerekiyor, aksi halde şirketin kasasına yine kamudan milyonlar aktarılacak.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, dört ayda 61 yolcunun kullandığı Zafer Havalimanı ile ilgili haberlerin ardından Kütahya Valisi Ali Çelik, İstanbul’la karşılıklı olarak yedi sefer yapılacağını açıkladı. 18 Mayıs günü başlayan seferlerin sonunda hiç dış hat uçuş olmayan havalimanından 580 yolcu yararlandı. Böylelikle beş ayın sonunda havalimanına gelen ya da giden yolcu sayısı 641’e çıkabildi. İstanbul’dan Zafer Havalimanı’na Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe, Zafer Havalimanı’ndan İstanbul’a Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri uçuş yapılıyor ancak bu uçuşlar garanti edilen yolcu sayısına küçük bir etkide bulunabildi.

Gerileme oranı yüzde 96

Ulaştırma Bakanlığı’nın açıkladığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ilişkin istatistiklere göre, geçen yılın aynı döneminde 9 bin 605 olan yolcu sayısı yüzde 94 gerileyerek 641, 4 bin 849 dış hat yolcu sayısı ise 61’e düşünce gerileme yüzde 99 oldu. Havalimanındaki yolcu hareketliğinin tümündeki gerileme oranı yüzde 96 olarak hesaplandı.

6 milyon 738 bin Euro şirkete ödendi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Yolu, Akkuyu Nükleer Santralı, havalimanları, limanlar, otoyollar gibi mega kamu projelerinin ihalelerini üstlenen IC İçtaş, Zafer Havalimanı’nın inşası için 50 milyon Euro harcadığını ileri sürdü.

2044 yılına kadar havalimanını işletecek olan şirkete, 2012 yılından bu yana 10 milyon 233 bin 144 yolcu garantisi verildi. Havalimanını kullanan yolcu sayısı bu rakamın yüzde 4’üne ulaşamadı.

Ancak şirket her yıl artan yolcu garantisi nedeniyle hiçbir kayba uğramadan 2044’e kadar daha çok kamu kaynağını kasasına koyacak.

Kütahya-Afyon-Uşak illerinin kullanacağı öngörüsüyle inşa edilen ancak bu üç ilin 1 milyon 678 bin olan toplam nüfusundan daha çok giden yolcu garantisinin verildiği Zafer Havalimanı’nı 2020'de 16 bin 645 yolcu kullandı.

1 milyon 279 bin 352 yolcu için garanti verildiğinden şirkete uçmayan yolcular için 6 milyon 738 bin Euro garanti ödemesi yapıldı. 2021 garantisi ise bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışla 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlendi. İçhat uçuşlar yeniden başladı ancak yılın ilk beş ayı sonunda toplam yolcu sayısı 641’de kaldı.