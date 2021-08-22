Zafer Havalimanı için devletin kasasından çıkacak toplam para 196 milyon Euro olarak hesaplanıyor

Bugünkü verilerle yapılan projeksiyona göre devletin 2044 yılına kadar işletmesi IC İçtaş'a ait olan Zafer Havalimanı için 196 milyon Euro ödeyeceği hesaplandı.

Birgün'den İbrahim Ekinci'nin yazı dizisine göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre havalimanına gelen yolcu sayısı 2017, 2018, 2019 yılları için sırasıyla 103 bin, 99 bin, 82 bin olarak kaydedildi. Buna karşılık, aynı yıllarda havalimanına verilen yolcu garantisi ise 2017, 2018 ve 2019 için sırasıyla 1 milyon 83 bin, 1 milyon 137 bin, 1 milyon 171 bin yolcu.

Pandeminin başladığı yıl ise salgın etkisiyle havalimanına gelen yolcu sayısı 16 bin 450 olurken, aynı dönem için verilen yolcu garantisi ise 1.2 milyon yolcu olarak belirtildi.

Devlet tarafından havalimanına verilen yolcu garantisi ve gelen yolcu sayısı arasında bu verilere bakarak yüzde 90-95 arasında bir sapma olduğu gözlemlendi.

Projenin maliyeti 61,1 milyon Euro

Zafer Havalimanı projesini 29 yıl 11 aylık işletme süresi ile IC İçtaş kazanmıştı. Projenin yatırım maliyeti ise 61,1 milyon Euro olarak gerçekleşmişti.

Havalimanına verilen yolcu garantilerinde ise yıllar ilerledikçe artışlar yapıldı. 2012 yılında 1 aylık işletmede 50 bin yolcu garantisi verilmişken bu sayı 2013'te, 850 bin yolcu garantisine yükseltildi.

İzleyen yıllarda yüzde 3 gibi küçük oranlı artışlarla garanti edilen yolcu sayısı artırıldı ve 2022’de 1 milyon 317 bin yolcu seviyesinden sonra, garantili yolcu sayısının artırılmayacağı ifade edildi.

Sayıştaş raporunda verilen garantiye ulaşılamadığı yer aldı

Sayıştay'ın havalimanına ilişkin hazırladığı bir raporda 2012-2016 yılları arasında verilen 2 milyon 395 bin 916 yolcu garantisinin gerçekleşme oranının yalnızca yüzde 3 ila 5 düzeyinde kalarak, 124 bin 867 yolcunun uçuş yaptığı vurgulandı.

Aynı tarihlerde ise firmaya garanti yolcu farkı olarak 4 milyon 542 bin Euro ödendi.

33 milyon euro havacılık dışı gelir

Zafer Havalimanı'nın işletmeci şirketi IC Kiptaş'ın 33 milyon Euro da havacılık geliri elde edileceği belirtildi.

Havacılık dışı gelirler havalimanına gelen yolcuların havalimanındaki tesislerde yaptığı harcamalar olarak biliniyor.

Havacılık dışı gelirlerle birlikte şirketin toplam geliri 228 milyon Euro olarak gerçekleşebilir.