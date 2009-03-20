Zafer Güiza'nın oldu



İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, beklentinin aksine Türkiye maçları kadrosuna Fenerbahçeli Güiza'yı aldı. Raul bir kez daha hüsrana uğradı.



Vicente Del Bosque, 28 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde Türkiye ile oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçları için kadroyu açıkladı.



Kadroya alınması beklenmeyen Fenerbahçeli Dani Güiza yine seçilirken, Raul ve Negredo hüsrana uğradılar ve Del Bosque'nin listesine giremediler.



İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Kaleciler: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), Diego Lopez (Villarreal)



Defans: Alvaro Arbeloa (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Raul Albiol (Valencia), Carlos Marchena (Valencia), Juanito (Real Betis), Joan Capdevila (Villarreal), Gerard Pique (Barcelona)



Orta saha: Iniesta (Barcelona), Xavi Hernandez (Barcelona), Sergi Busquets (Barcelona), David Silva (Valencia), Xabi Alonso (Liverpool), Albert Riera (Liverpool), Marcos Senna (Villarreal), Santi Cazorla (Villarreal)



Hücum: Fernando Torres (Liverpool), David Villa (Valencia), Dani Güiza (Fenerbahçe), Fernando Llorente (Athletic Bilbao)



DEL BOSQUE'DEN GUIZA'YA DESTEK



Fenerbahçe'de formsuz bir dönem geçirmesine ve özel hayatında sorunlar yaşayarak medyanın gündeminde olmasına rağmen Güiza'yı kadroya alan Del Bosque'nin, İspanyol futbolcuya zor bir dönemde ciddi bir destek verdi. Del Bosque, Güiza ile ilgili yöneltilen bir soruya, ''Son maçta kadroya alınanlar var. Avrupa Şampiyonu olan takımı hemen hemen bozmadık ve son dönemde hep bu 4'lü forvetle oynadık. Güiza hakkında ağzımdan çıkmayan şeyler basında kullanıldı'' yanıtını verdi.



Joseba Llorente ve Negredo gibi İspanyol genç forvetlerin de performanslarından dolayı ''ilgiye layık'' olduklarını, aynı zamanda Raul'un da ''çağırıp çağırmamakta her zaman şüphe getiren bir isim olduğunu'' kaydeden Del Bosque, ''Hepsi kadroya girmeye layık ama şimdilik bu 4'lüye güveniyoruz'' dedi.



İspanyol teknik adam, Türk Milli Takımı hakkında Fenerbahçe'nin teknik direktörü Lusi Aragones'le telefon görüşmesi yapıp yapmadığıyla ilgili bir soruyu da, ''Gerekirse konuşurdum, ama böyle bir ihtiyacımız olmadı. Türkiye hakkında bizim adamlarımız gerekli bilgileri aldılar. Türkiye'yi çok açık bir şekilde biliyoruz. Türkiye, gerek futbolcuları, gerekse takım olarak tanınmayan bir takım değil'' şeklinde yanıtladı.



EN BÜYÜK YENİLİK KALECİ DİEGO LOPEZ



Bu arada İspanyol teknik adamın açıkladığı 22 kişilik kadroda en büyük yenilik ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Villarreal'in kalecisi Diego Lopez oldu.



Del Bosque'nin Lopez'i bir anlamda ödüllendirmek için kadroya aldığı görüşü ağırlık kazanırken, bu futbolcu ilk kez milli takıma çağrılmış oldu.



İspanya'da kart cezalısı olmasından dolayı ilk maçta zaten oynamayacak olan Puyol ise sakatlığının da bulunmasından dolayı kadroya alınmadı. Puyol'un yerine yine Barcelona'da oynayan Gerard Pique'nin oynatılması bekleniyor. İspanya Milli Takımı'nda David Villa, Xabi Alonso ve Arbeloa'nın da hafif sakatlıkları bulunuyor.