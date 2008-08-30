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Yaşam

Zafer coşkusunda bombalı araç paniği

İzmir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında bombalı araç paniği yaşandı

30 Ağustos 2008 03:00

İzmir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında bombalı araç paniği yaşandı. Gösterilerin bitiminin ardından tören alanına yaklaşık 100 metre mesafede park halinde şüpheli görülen bir otomobilin bagajı fünyeyle patlatılarak açıldı. Polis, incelemelerinde, herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törende, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, birlikleri denetleyip selamladı, bayramlarını kutladı. Günün önemiyle ilgili konuşmayı yapan Topçu Binbaşı Tamer Akpınar, 30 Ağustos Zaferi'nin dünyanın o dönemki süper güçlerine karşı, Yüce Türk Ulusu'nun tüm olanaksızlıklara rağmen Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde sarsılmaz iradesi, vatanseverliği ve eşsiz kahramanlığıyla kazanılmış olduğunu belirtti. 

Törenin bitiminin ardından Vali Kıraç, Orgeneral Kıvrıkoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Kordon'daki seyir terasında kahvaltı yaptı. Bu sırada, 155 Polis İmdat telefonunu arayan bir vatandaş, törenlerin yapıldığı meydana yaklaşık 100 metre mesafede, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde şüpheli bir otomobilin park halinde olduğunu belirtti. Bulvarı trafiğe kapatan ekipler, Bomba İmha Şube Müdürlüğü uzmanlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba uzmanları, 07 F 6964 plakalı Lada marka otomobilin etrafında bomba köpekleriyle arama yaptı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine otomobilin bagajı, fünyeyle uzaktan patlatılarak açıldı. Otomobilin bagajında, patlayıcıya rastlanmazken, deterjan ve bazı evraklar bulundu. Detaylı inceleme için çekiciyle emniyet otoparkına çekilen otomobilin, sahibine teslim edileceği bildirildi. Emniyet yetkilileri, dün, aynı rakam grubundaki bir otomobilin, trafikte tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle anons edilerek arandığını, bu yüzden şüphelerin daha da arttığını vurguladı.

 

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