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Zafer coşkusu altına vurdu

Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcular, vitrinlerini 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi üzerinde Atatürk silüeti, ay- yıldız ve Türk bayrağı bulanan kolye, yüzük ve rozetlerle süsledi

24 Ağustos 2017 12:57

Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de Kemeraltı Çarşısı\'ndaki kuyumcular, vitrinlerini 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi üzerinde Atatürk silüeti, ay- yıldız ve Türk bayrağı bulanan kolye, yüzük ve rozetlerle süsledi. Takılar, özellikle müşterilerden yoğun ilgi görüyor.
Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü yaklaşırken bu coşku kuyumcu vitrinlerine yansıdı. Takı tasarımcıları Atatürk silüeti, ay- yıldız ve Türk bayrağı bulanan kolye, yüzük ve rozet tasarladı. Kuyumcular, ilgiden memnun. Kuyumcu Hüseyin Nas \"30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi bu takılara ilgi arttı. Her biriminin yapımında 14 ayar yeşil altın kullanıldı. 2- 3 gram ağırlıktaki bu takılar \'taş mıhlaması\' yöntemi ile atölyelerde tasarlanıp hazırlanıyor.  Kolyeleri 350- 400 TL\'den, rozetleri 180-250 TL\'den satışa sunuyoruz. Müşteriler kendilerine ve yakınlarına da bayram öncesi bunları hediye olarak alıyor\" dedi.

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