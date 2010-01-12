Zafer 'Çiftçi Don Kişot’un!

T24 - Çiftçilerin yıllardır tepki gösterdiği Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin tarım arazilerine zarar verdiği hukuken de ispatlandı. Santrale karşı dava açan bir çiftçi, 110 bin lira tazminat kazandı. Sırada onlarca çiftçi var.



Afşin ilçesine bağlı Alemdar Beldesi Çomudüzü Köyü'nde oturan çiftçi Mehmet Yağcı, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin baca gazı arıtma tesisi olmadan çalışarak arazisine zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.

Santralin kirliliğinden mağdur onlarca çiftçi de art arda dava açtı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden bilirkişi heyeti dava konusu tarım arazilerinden numuneler aldı.

İncelemeler, Tarım Bakanlığı laboratuvarlarında yapıldı. Sonuçlar çiftçileri haklı çıkardı.

Araralarında Yağcı’nın Arazisinin de bulunduğu çoğu arazide yüzde 10'luk bir değer kaybı tespit edildi.

Yerel mahkemeden peşpeşe çıkan kararlar da çiftçilerin haklılılığını belgeledi.



Yargıtay kararı onadı

Dosyalar Yargıtay’a giderken; kesinleşen ilk karar, Mehmet Yağcı'nınki oldu.

Mahkeme, yerel mahkemenin "Yaydığı kirlilikle arazide değer kaybına yol açmak"la suçladığı santral hakkındaki kararını onadı.

Böylece, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Mehmet Yağcı'ya 110 bin lira tazminat ödemesi kesinleşti.

Karardan memnun olan Mehmet Yağcı, alacağı parayı boçları için kullanacağını söyledi.



Emsal olacak

Karar, yerel mahkemede devam eden 160 dava ile Yargıtay’da onay bekleyen benzer davalar için de örnek olacak.