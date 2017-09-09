Zafer Çağlayan'ın da sanık olduğu ABD'deki Reza Zarrab davasının ek iddianamesinde neler var?

İnan Ketenciler - Oğuz Bakır

17-25 Aralık operasyonlarının ardından görevinden istifa eden eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da sanık sıfatıyla dahil edildiği ABD'deki Reza Zarrab davasının ek iddianamesi, New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından kamuoyuna sunuldu.

17 / 25 Aralık operasyonlarının odağındaki Azeri asıllı İranlı işadamı Reza Zarrab, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve Levent Balkan, Reza Zarrab'ın kardeşi Muhammed Zarrab ile 29 yaşındaki İran vatandaşı Kamelya Cemşidi ve Mellat Excange'in üst düzey yöneticisi olan 65 yaşındaki İran vatandaşı Hüseyin Necefzade de iddianamede sanık sıfatıyla yer alıyor. 9 sanığa yönelik suçlamalar 2010 yılından 2015 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

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Sanıklar, Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri aracılığıyla yaptıkları işlemlerle ABD'ye karşı dolandırıcılık, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal, Bankacılık sistemine karşı dolandırıcılık ve para aklama iddialarıyla suçlanıyor.

ABD'li savcı: Zafer Çağlayan on milyonlarca dolar rüşvet aldı

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Preet Bharara yerine göreve getirilen Savcı Joon H. Kim tarafından hazırlanan iddianamede "Abi" kod adıyla da anılan Zafer Çağlayan için "Nakit ve mücevherat şeklinde on milyonlarca dolar rüşvet aldı" iddiasına yer veriliyor.

Zarrab'tan Ahmedinejad'a mektup

Savcı Kim, ek iddianamede ABD'de 1,5 yıldır tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın 2011 yılında, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a bir mektup yazarak şu ifadeleri kullandığını öne sürdü:

"Ekonomik cihat yılında , yüce Allah'ın izniyle, döviz alım satımı ve nakit taşımacılığındaki 50 yıllık tecrübesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'daki şubeleriyle sevgili anavatanımıza hizmet etmeye hazırız."

Savcı: Süleyman Aslan gizledi

İddianamede, 20 Aralık 2013'te tutuklandıktan sonra 17 Şubat 2014'te serbest bırakılan eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'la ilgili olarak "Fesat karıştırıldığını gizlemesi karşılığında on milyonlarca dolar rüşvet aldı" ifadeleri yer aldı.

"ABD'li bakanlık yetkilileri sordu, Halkbank yetkilisi reddetti"

Savcı Kim, 28 Mart 2017'den bu yana ABD'de tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yla ilgili olarak "10 Ekim 2014'te ABD Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda Amerikan ambargolarını delmek adına bilerek Reza Zarrab ve kendisine bağlı şirketlerle işlem yapıp yapmadıkları sorulduğunda bu iddiaları reddetti" dedi.

Muhammed Zarrab'ın para trafiği

İddianamede, Reza Zarrab'ın kardeşi Muhammed Zarrab'a yönelik suçlamalar da yer alıyor. Buna göre, 2013'te yapılan 17/25 Aralık operasyonlarının ardından Reza Zarrab'a ait şirketlerin havale trafiğini kardeşi Muhammed Zarrab yürütüyor.

Buna göre, Muhammed Zarrab 2015 yılında kendi döviz şirketi aracılığıyla Tahran merkezli Mahan Havayolları'na iletilmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyonlarca dolar ve Euro havale aldı.

Duruşma 25 Eylül'de

Öte yandan, Reza Zarrab'la birlikte New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Hakan Atilla dün yeniden hakim karşısına çıktı.



Duruşmada, Atilla’nın suçsuz olduğu gerekçesiyle hakkındaki davanın düşürülme talebi ve dosyasının Zarrab davasından ayrılma isteği görüşüldü. Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Savcılık ise Atilla ile ilgili iddianamede yer alan suçlamaların işlendiğinin açık olduğunu savundu.

Savcılık, İranlı ve Türk yetkililerin Zarrab tarafından kurulan suç ağının parçası olduklarını iddia etti. Yetkililerin aldıkları rüşvet karşılığında mevkilerini kullanarak suç ağının işlerini kolaylaştırıp koruduğu öne sürüldü.



Hâkim: Davanın seyri değişti



Dün açıklanan ek iddianameyle adı Zarrab davasına sanık olarak eklenen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve diğer yeni isimlerle ilgili suçlamalar duruşmada da gündemine geldi. Hâkim Richard Berman davanın seyrinin eklenen yeni iddianameyle değiştiğini belirtti. Berman, ek iddianamede Halkbank’ın kurumsal olarak adının öne çıktığını söyledi. Hâkim, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın aleyhine kara para aklamak, bankacılık sahtekarlığı, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoları delmek gibi çok kuvvetli iddialar olduğunu ifade etti.