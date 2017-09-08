Erdoğan: Zafer Çağlayan'a yönelik dava ABD'nin düştüğü aczi gösteriyor; arkasından pis kokular geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab davasına dahil edilmesiyle ilgili, ''Zafer Çağlayan'a yönelik dava ABD'nin düştüğü aczi gösteriyor. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor" ifadesini kullandı.

Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Neymiş İran'la ilgili yaptırımları delmiş"

"Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içinde yorumlamak zaten mümükün değil. Bizim eski Ekonomi Bakanımıza yönelik atılan bu adımı açık söylüyorum ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller.

Neymiş İran’la ilgili yaptırımları delmiş. Biz, Türkiye olarak İran’a bir yaptırım uygulama kararı almadık ki. Sayın Obama’ya da söyledik. Biz böyle bir yaptırım içine girmeyiz dedik. Bunu yürüten kim ekonomi bakanımız. Atılan bu adımlar siyasidir. ABD'nin bunu gözden geçirmesi gerekir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk Bankası yardımcısı Hakan (Atilla) beyin olayı da öyledir.

"Hukuk sistemi adil işlemiyorsa pis kokular gelir"

Son seyahatimizde PKK üyelerinin adeta bize saldırıyor gibi görünmesi ve ABD polisinin onları uzaklaştırmaması da bu pis kokunun ürünüdür. Benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Hatta orada o gün olmayan korumalar hakkında da soruşturma açtılar. Bu durum ABD’nin düştüğü aczi gösteriyor. Büyük devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şey. Adil devlet olmak hukuk sisteminin adil işlemesinden geçer. Hukuk sistemi adil işlemiyorsa pis kokular getirir."

Ne olmuştu?

ABD'de tutuklu yargılanan ve İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmekle suçlanan İran ve Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab davasına, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da sanık olarak eklenmişti.

Çağlayan'ın yanı sıra eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve eski Halkbank yöneticisi Levent Balkan hakkında iddianame hazırlandı ve mahkemeye sunuldu. Eski Başsavcı Preet Bharara’nın yerine New York Güney Başsavcılığı'na vekaleten bakan Joon H. Kim tarafından hazırlanan son iddianamede, Çağlayan ve Aslan yaptırımların ihlali için komplo ve işbirliği yapmakla suçlanıyor.