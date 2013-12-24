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Bakan Çağlayan: Oğlumu apar topar tutukladılar; düğmeye basan güç ABD!

Zafer Çağlayan oğlunun tutuklanmasına ilişkin Pakistan'da açıklamalarda bulundu

24 Aralık 2013 08:50

Başbakan Tayyip Erdoğan'la Pakistan ziyaretine giden Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, oğlu Kağan Çağlayan'ın tutuklanmasına ilişkin, "hayatında karakola bile düşmemiş, karakolluk işi olmamış oğlumu apar topar tutukladılar" diyerek, yürütülen operasyonda düğmeye basan asıl gücün ABD olduğunu savundu.

Çağlayan,  iş dünyasında cemaate yakınlığıyla bilinen TUSKON'a göndermede bulunarak, "Operasyon başlamadan birkaç gün önceydi. TBMM’de bakanlığımızın bütçesi görüşülürken MHP adına söz alan milletvekili bana, “Bakanlığınızın ihracat turu organizasyonlarıyla ilgili bütçesinin yüzde 60’ını TUSKON’a kullandırmışsınız” eleştirisini yöneltti. Bu görüşmeden birkaç gün sonra da oğlumun tutuklanmasına uzanan operasyon başladı" dedi.

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın Zafer Çağlayan'la Pakistan ziyareti esnasında gerçekleştirdiği söyleşiden ilgili kısımlar şöyle:

- Geçmiş olsun Sayın Bakan. Oğlunuz Kaan Çağlayan’ı Allah kurtarsın.

- Hayatında karakola bile düşmemiş, karakolluk işi olmamış oğlumu apar topar tutukladılar.

Önce yürütülen operasyonda düğmeye basan asıl gücün ABD olduğunu savundu. Sonra bakanlıktaki tutumunu anımsattı:

- Türkiye’nin ihracatını artırmak için dünyanın her noktasına koşuşturmaya çalıştım. Bakanlıktaki kapım herkese açık. Herkesin işi için çaba harcadım, harcıyorum. Herkesle de görüşürüm.

Karşısında oturan ve ‘cemaat’in iş dünyası örgütü olarak bilinen TUSKON’un Başkanı Rızanur Meral’i işaret etti:

- Operasyon başlamadan birkaç gün önceydi. TBMM’de bakanlığımızın bütçesi görüşülürken MHP adına söz alan milletvekili bana, “Bakanlığınızın ihracat turu organizasyonlarıyla ilgili bütçesinin yüzde 60’ını TUSKON’a kullandırmışsınız” eleştirisini yöneltti.

Söz konusu konuşmanın içeriğini ekine koyacağı bir mektubu TUSKON Başkanı ve üyelerine göndereceğini vurguladı:

- Bu görüşmeden birkaç gün sonra da oğlumun tutuklanmasına uzanan operasyon başladı.

Uzun uzadıya konuşup süreci etkilemek istemediğini kaydetti:

- Zamanı geldiğinde konuşacak çok şey var.

Çağlayan, Pakistanlı mevkidaşıyla ikili görüşme için yanımızdan ayrılınca TUSKON Başkanı Meral’e sordum:

- Başbakan Erdoğan, Trabzon’da uçağa geçmeden gerçekleştirdiği halka hitabında Fethullah Gülen’in bedduasına yanıt vermişti. Uçakta da bedduadan rahatsızlığını dile getiren sözlerine kulak misafiri oldum. Size bir şey dedi mi?

- Hayır. Diğer işadamı arkadaşlarımız gibi elimi sıkıp, “iyi yolculuklar” diledi.

Gerek heyetlerle, gerekse daha dar grup seyahatlerde işadamlarına, bakan arkadaşlarına ve gazetecilere takılan, şakalaşan Zafer Çağlayan’ı oğlunun tutuklanmasıyla epey sarsılmış gördüm.

Başbakan’ın gezisine katılan işadamlarının üzerinde durduğu soru şu oldu:

- Bu işin sonu nereye varacak veya nerede duracak?

Yanıtı almak için gelişmeleri izlemek gerekecek.

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