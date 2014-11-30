Zafer Çağlayan ve Muammer Güler, bu hafta Soruşturma Komisyonu'nda dinlenecek

Dört eski Bakanın yolsuzluklarıyla ilgili Soruşturma Komisyonu, eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar ve eski AB Bakanı Egemen Bağış’tan sonra bu hafta "şüpheli" sıfatıyla eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ı dinleyecek. Çağlayan'ın ifade verip vermeyeceği merak konusu.

Komisyon, bakan yakınlarının ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarını bekliyor. Bakanların mal varlıklarındaki artışın kıyaslanması için gözler ikinci derece yakınlarına çevrildi.

TBMM Genel Kurulu'nda ise , "yargı paketi" olarak bilinen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek.

‘İç güvenlik’ düzenlemesi komisyonda

İçişleri Komisyonu, 3 Aralık Çarşamba günü, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıyı görüşecek.