Zafer Çağlayan: Türkiye sanayileşmede hedefi yakalayamadı

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Türkiye’nin sanayileşmede hedefi yakalayamadığını, Ar-Ge’de ise hala ilk aşamadan ileriye gidemediğini söyledi.

Capital Dergisi tarafından Vodafone Türkiye'nin sponsorluğunda hazırlanan 16. Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın (Capital 500) ödül töreni, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Zafer Çağlayan, "Türkiye'nin geldiği noktada, bu kadar başarıya rağmen, hükümetin bir bakanı olarak sanayileşme konusunda istediğimizi hedefi yakalayamadığımızı paylaşmak istiyorum" dedi.

Çağlayan, “Biz Ar-Ge de hala Ar'da kaldık ilerleyemedik” diye devam etti.

Ölçek sorunu

Türkiye'de hala ciddi bir ölçek problemi olduğuna işaret eden Çağlayan, "Dünyada cirosu 1 milyar doların üzerinde olan 8 bin şirket var. Türkiye'de ise 1 milyar doların üzeri cirosu olan sadece 30 şirket var. Ölçek konusunu Türkiye'nin muhakkak çözmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle, finansman konusunda gerekli desteğin işletmelere, KOBİ'lere verilmesi; bankacılık sisteminin kendine yeni bir anlayış getirmesi gerekiyor.

Bankacılık sisteminin büyümeyi mi kalkınmayı mı destekleyeceği konusunda karar vermesi gereken bir döneme girmiş durumdayız. Türkiye şimdi büyümeden kalkınma odaklı bir sisteme dönüşüm yapmak mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.