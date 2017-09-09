Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı

Yaklaşık bir buçuk senedir ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf'ın davasına ek iddianame ile çarşamba günü sanık olarak eklenen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD'de tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Çağlayan'a ek olarak Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, aynı bankanın Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Sarraf'ın çalışanı Abdullah Happani hakkında da tutuklama kararı çıktı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada Çağlayan’ın da aralarında olduğu bu dört isim Sarraf'ın davasına ek iddianame ile sanık olarak eklenmişti.

İddianamede, sanıklara ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla şebeke kurma; ABD'nin finansal sistemini kullanarak İran hükümeti ve başka İranlı kurumlar adına milyonlarca dolar tutarında işlem yapma; bu amaçla ABD yönetimi yetkililerine yalan söyleme; milyonlarca dolarlık yasadışı işlemlerle bağlantılı fonları aklama ve bu işlemlerin asıl niteliğini gizleyerek çeşitli finansal kurumları aldatma suçlamaları yöneltiliyor.

Ayrıca o dönem Ekonomi Bakanı olan Çağlayan'a "nakit ve mücevher olarak on milyonlarca dolarlık rüşvet alma”, "öteki sanıkların bu planı uygulaması için attığı adımları onaylama ve bilinçli olarak planı koruma" suçlamaları da yöneltiliyor.

Yeni iddianame ile Sarraf davasında sanık olarak yargılananların sayısı dokuza çıkmıştı. Bunlardan Sarraf ile Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'de tutuklu bulunuyor.

“Pis kokular geliyor”

Konuyla ilgili cuma günü İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'de eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgililerle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun siyasi bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, "ABD'nin bunu gözden geçirmesi gerekir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Türkiye'de 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına adı karışan dört eski bakan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile Yüce Divan'da yargılanmaktan korunmuştu.

Sarraf ise bu soruşturma kapsamında Türkiye'de tutuklanmış, daha sonra serbest kalmıştı.

Sarraf, 19 Mart 2016 tarihinden bu yana ABD’de tutuklu yargılanırken, Atilla da 27 Mart 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

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DHA/DÇ/HS