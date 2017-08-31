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Yaşam

Zafer Bayramı'yla ilgili yapılan kısa film sosyal medyada gündem oldu

Hazırlanan kısa filmde 12 yamaç paraşütü pilot ve 10 dalgıç ve 90 otel çalışanı rol aldı

31 Ağustos 2017 03:30

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir tatil köyünün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırladığı kısa film sosyal medya gündem oldu.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Mevkisi'nde bulunan Liberty Lykia Otel'in, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırladığı kısa film Hollywood filmlerinin fragmanlarını arattırmadı. Zafer Bayramı'nın 95'inci yılını kutlamak için Liberty Lykia Otel, 12 yamaç paraşütü pilotu ve 10 dalgıcın aralarında bulunduğu 90 otel çalışanı bu özel kısa film de rol aldı. 

Çekim teknikleri ve diyaloglarıyla Hollywood filmlerinin fragmanlarını arttırmayan kısa film, sosyal medyada gündem oldu. 

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