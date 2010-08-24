-ZAFER BAYRAMI'NIN 88. YIL DÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 88. yıl dönümü kutlama programı belirlendi. Başkentte bazı yollar, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri ve 25-27 Ağustosta yapılacak provalar sırasında trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 88. yıl dönümünün Ankara'da törenlerle kutlanacağı belirtildi. Açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleriyle ilgili Emniyet Müdürlüğünce alınacak tedbirler çerçevesinde 25-27-30 Ağustos günlerinde 08.00-15.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Bu yollar şöyle: Hipodrom Caddesi İstanbul Yolu-Yenimahalle Köprüsü ile Ulaştırma Kavşağı arası, Konya Yolu Turgut Özal Bulvarı-Akköprü Kavşağı ile Konya yolu Gazi Hastanesi Kavşağı arası çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Kazım Karabekir Caddesi: İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı ile Ulaştırma Kavşağı arası, Tandoğan istikameti ve İstanbul Caddesi istikameti tek yönlü olarak, tören kıtalarının AKM tören alanına geçişlerinde ve dönüşlerinde kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak. Alparslan Türkeş Caddesi: Jandarma Genel Komutanlığı Kavşağı ile Atatürk Evi Kavşağı arası güzergah, 29 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak. Anıtkabir'de törenlerin yapılacağı 30 Ağustos Pazartesi günü saat 07.30'dan etkinliklerin sonuna kadar, Gençlik Caddesi Tandoğan Kavşağı'ndan geliş istikameti ile Akdeniz Caddesi'nden Gençlik Caddesi'ne gidiş istikameti araç trafiğine kapalı olacak. Milli Müdafaa Caddesi'nde 30 Ağustos Pazartesi günü saat 09.45'ten itibaren araç trafiği olmayacak. Türk Ocağı Caddesi'nde ise 30 Ağustosta saat 18.00'dan itibaren, İsmet İnönü Bulvarı-Türk Ocağı Caddesi Kavşağı ile Anadolu Gösteri Merkezi Kavşağı arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak. Açıklamada, belirtilen tarihler ve saatler arasında İstanbul Yolundan Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücülerin Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahını, İstanbul Yolundan Kızılay istikametine gidecek sürücülerin Gimat Kavşağı- Anadolu Bulvarı- Eskişehir Yolu-İnönü Bulvarı güzergahını, İstanbul Yolundan Çankaya istikametine gidecek sürücülerin Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir Yolu- Konya Yolu- Çetin Emeç Bulvarı- Hoşdere Caddesi güzergahını, Samsun Yolundan Konya Yoluna gidecek sürücülerin Akköprü Kavşağı- İstanbul Yolu- Gimat Kavşağı- Anadolu Bulvarı Eskişehir Yolu güzergahını, Samsun Yolundan Eskişehir Yoluna gidecek sürücülerin Akköprü Kavşağı-İstanbul Yolu- Gimat Kavşağı- Anadolu Bulvarı Eskişehir Yolu güzergahını, Konya Yolundan Anıtkabir tarafına gidecek sürücülerin Beşevler Kavşağı- Bahriye Üçok Caddesi- Degol Caddesi- Tandoğan Kavşağı güzergahını, Keçiören'den, İstanbul Yoluna gidecek sürücülerin Fatih Caddesi-Etlik Caddesi-Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı- İstanbul Yolu güzergahını, Keçiören'den, Şehir Merkezi istikametine gidecek sürücülerin de Fatih Caddesi- İrfan Başbuğ Caddesi- Ulus güzergahını kullanmaları istendi.