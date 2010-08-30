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Yaşam

ZAFER BAYRAMI TÖRENİNDEKİ TARTIŞMA AYDIN (A.A)

30 Ağustos 2010 18:51

-ZAFER BAYRAMI TÖRENİNDEKİ TARTIŞMA AYDIN (A.A) - 30.08.2010 - Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay ile yaşanan tartışmaya ilişkin, ''30 Ağustos törenlerine geç kalması durumum söz konusu değildir'' dedi. Coş, yaptığı açıklamada, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında, Atatürk Meydanı'ndaki çelenk koyma töreninde, CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay ile arasında bir tartışma yaşandığını anlattı.  Konuyla ilgili hazırlanan bazı haberlerde, kendisinin tören alanına geç kaldığı yönündeki ifadelerin bulunduğunu kaydeden Vali Coş, ''Tören alanına geç kalmam söz konusu değildir. Herkes yerini aldıktan sonra, ben de tören alanına geçtim. Her şey tam vaktinde başladı, tam vaktinde sona erdi. Devletin Valisi resmi hiçbir programa geç kalmaz'' diye konuştu. CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, 30 Ağustos törenlerinde Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş'un törene geç kaldığını iddia ederek, Vali ile tartışmıştı.

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