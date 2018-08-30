Zafer Bayramı kutlamalarında 'yüzü şalla kapalı kadın' paniği

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alana 700 metre yakınında uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip, başını tamamen şal ile kapatan 30 yaşlarındaki kadın ‘telaşa’ sebep oldu.

Polisin uyarısına karşın 'Bu benim özel hayatım' diyerek yüzünü açmayan ve kimliğini açıklamayan kadın, yapılan üst aramasının ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı'nın devamındaki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kutlamalar devam ederken, 155 Polis İmdat Hattını arayan bir kişi, cadde üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen başı şalla kapalı bir kadın olduğu ihbarını yaptı. Olay yerine sevk edilen polis ekibinin ulaştığı kadın, kimliğini göstermeyip, şalla kapattığı yüzünü açmadı. Sıcak havaya rağmen uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip tepki vermeyen kadın, 'canlı bomba' şüphesi de yaşattı.

Bölgeye sevk edilen 3 zırhlı araç ile çevre güvenliği alan ekipler, üst araması yapması için kadın polis çağırdı. Polisin 'yüzünü aç' diye uyardığı kadın, Beni burada herkes tanır, yüzümü açmam. Bu benim özel hayatım dedi. Olay yerine gelen kadın polisin, arama yaptığı kadının üzerinden herhangi bir suç unsuru çıkmadı. Kadın, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.