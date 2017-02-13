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Kültür-Sanat

Zafer Algöz: İsterse gişede 17 milyon yapsın, Recep İvedik'te oynamam

"Şahan kardeşim alınmasın, benim ilgimi çekmiyor"

13 Şubat 2017 17:15

Oyuncu Zafer Algöz, "Recep İvedik'te oynasan Cem Yılmaz sana bozulur muydu?" sorusunu "Bozulmaz. Bizim ayrı ayrı yaptığımız projelerde var. Ama teklif gelse ben Recep İvedik'te oynamam zaten. İsterse gişede 17 milyon yapsın, benim ilgimi çekmiyor" diye yanıtladı. 

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programına konuk olan Zafer Algöz, set ve sahne anılarını anlattığı kitabı 'Haşırt Dı Bilekbord'u tanıttı.

Hem kitabı hem de yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Zafer Algöz, "Recep İvedik'te oynasan Cem Yılmaz sana bozulur muydu?" sorusuna "Recep İvedik'te oynasam, Cem bana bozulmaz. Bizim ayrı ayrı yaptığımız projelerde var. Ama teklif gelse ben Recep İvedik'te oynamam zaten. İsterse gişede 17 milyon yapsın, benim ilgimi çekmiyor" yanıtını verdi. "Türkiye'de Recep İvedik gibi bir karakter olduğuna inanmıyorum" diyen Zafer Algöz, "Şahan kardeşim sözlerime alınmasın, benim sözlerim onun şahsına değil, Recep İvedik karakterine" dedi.

Son olarak Demba Ba'ya şarkı yapan Beşiktaşlı Zafer Algöz, "Yeni şarkı yapacak mısınız?" sorusu üzerine, "Atiba'ya şarkı yapmamız lazım. Hatta çalışmaya da başladık. Aklımızda var bir şeyler" diye konuştu.

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