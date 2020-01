Zach Galifianakis şov programında Justin Bieber'a kemerle saldırdı

'Hangover' filminin yıldızı Zach Galifianakis'in 'Funny or Die' internet sitesi için hazırladığı 'Between Two Ferns' adlı şovunun konuğu Justin Bieber oldu. Bieber'ın tavrına sinirlenerek yerinden kalktı. Ünlü oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse davranışlarını beğenmiyorum. Bence annen oğlunun bir yabancıdan dayak yemesine aldırış etmez" sözleriyle kemerini çıkardı ve Bieber'a vurmaya başladı. Tabii tüm şov skecin bir parçasıydı.

Şovunda rahatsız edici ve iğneliyici tavrıyla bilinen Galifianakis, Bieber'a sorduğu sorularla izleyenleri güldürdü. "Herkesin gözü önünde kendini rezil ettiğin günlerde seninle konuşmak çok heyecan verici' sözleriyle skece başlayan Galifianakis, Bieber'ın saç tarzı ve "Anne Frank yaşasaydı Bieber hayranı olurdu" demiciyle alay etmeyi ihmal etmedi.

Zach Galifianakis, daha önce Jennifer Lawrence, Anne Hatheway, Steve Carell ve Bradley Cooper gibi oyuncuları da skecinde konuk etmişti.