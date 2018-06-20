Zabıtayı bıçaklayan lokantacı, 20 bin lira kefaletle serbest

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, seyyar satıcılarla çıkan arbedede zabıta ekibinin sıktığı biber gazının müşterilerini kaçırdığı iddiasıyla kavgaya karışıp, zabıta memuru Mustafa Ak\'ı (56) karnından bıçaklayan lokantacı Doğukan İ. (19), \'kasten yaralama suçundan\' çıkarıldığı mahkemece 20 bin lira kefaletle, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

​Olay, geçen perşembe günü saat 19.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi\'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri, tezgah açan seyyar satıcılardan tezgahlarını kaldırmasını istedi. Seyyar satıcılar direnince arbede çıktı. Zabıta memurları, seyyar satıcılara biber gazı sıkarak, müdahale etti. ​Bu sırada arbedenin olduğu yerde bulunan lokantanın sahipleri Doğukan İ. ile babası Atilla İ. (42), akrabası Aryen İ. (46) ve iş yeri çalışan Selami Y. (22) biber gazı nedeniyle müşterilerinin kaçtığını öne sürerek, tepki gösterdi. Çıkan kavgada 4 kişi, zabıta memurlarına sandalye, sopa ve bıçakla saldırdı. Güvenlik kameralarıylada kaydedilen kavgada, zabıta memurlarından Mustafa Ak (56) karnından bıçaklandı. Mahmut Kemal Dursun (48), Muhammet Celaleddin Nokta (38), Mehmet Öz (51) ve Hasan Çeken de (32) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa, sandalye ve yumruk darbeleriyle yaralandı. 5 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

20 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST KALDI

Karnından bıçakla yaralanan Mustafa Ak, tedavisinin ardından dün taburcu oldu.

Olayın ardından Asayiş Şubesi\'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Doğukan İ. ile babası Atila İ., akrabası Aryen İ. ve Selami Y.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3\'ü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bıçağı kullandığı ileri sürülen Doğukan İ. de \'kasten yaralama\' suçundan adliyeye sevk edildi. Doğukan İ.\'nin ifadesinde, \'\'Zabıtalar ile seyyar satıcıları arasında tartışma çıktı. Zabıtalar daha sonra biber gazı sıktı. Biber gazı sıkınca bizde zabıtalara tepki gösterdik. Sonra zabıtalar bize doğru biber gazı kullanmaya başladı. Bu sırada işyerimizdeki tüm müşteriler biber gazı nedeniyle kaçtı. Ben o esnada kapıda salata yapıyordum. Biber gazı bana da geldi. Gözlerim yanmıştı. Elimde de bıçak vardı. Rastgele savurdum. Kasti bir hareketim yoktu\" dedi.

Doğukan İ., çıkarıldığı mahkemece 20 bin lira kefaletle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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