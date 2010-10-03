Zabıtaya silahlı saldırı: 4 yaralı

T24- Zonguldak'ta aralarında belediye zabıta müdürü ve komiserinin de yer aldığı 4 kişi, silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.





Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sabah saatlerinde yaptığı uygulama kapsamında, izinsiz seyyar balık satışında bulunanlara cezai işlem uygulayarak tezgahlarını kapattırdı.



Seyyar olarak satış yapmasına izin verilmeyen balıkçılardan olduğu iddia edilen B.L. ile beraberindeki 3 kişi, Zabıta Müdürü Necat Uludüz'ün işlettiği Kozlu beldesindeki kafeye giderek müdürle tartışmaya başladı.



Kafede zabıta komiseri Tekin Ateş ile Uludüz'ün ağabeyi Necmi ve yeğeni Nedim Uludüz'ün de tartışmaya katılması üzerine kavga çıktı.



Zanlılar, silah kabzasıyla Uludüz ve beraberindekileri darp etmelerinin ardından tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtılar.



Yaralanan Necat Uludüz ve Ateş, kafedekiler tarafından kaldırıldıkları Zonguldak Devlet Hastanesi'nden, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Uludüz'ün ağabeyi Necmi ve yeğeni Nedim ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Zanlıların olay yerinden kaçtıkları 67 DV 815 plakalı kamyonet, kafeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ara sokakta terk edilmiş bulundu. Söz konusu kişileri arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.



Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref, olayı duymasının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.



Yaralıların hayati tehlikesi yok



Eşref, gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin seyyar balıkçılara yönelik gündüz uygulama yaptığını belirterek, şöyle dedi:



''İzinsiz balık satışlarını önleme çabasındayız. Sokakta balık satılmaz. Bunu kabullenemeyen 4 kişi zabıta müdürümüze saldırıyor ve silahla ateş ediyorlar. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Doktorlar sağlık durumlarının iyi olduğunu söylüyorlar.''



Bu arada, yaralıların yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.



