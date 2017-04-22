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Yaşam

Zabıtaya kızdı, portakal tezgahını yaktı

Diyarbakır’da bir esnaf, zabıta ekiplerine kızıp portakal tezgahını yaktı

22 Nisan 2017 19:26

Diyarbakır'da zabıtanın yerinden kaldırdığı seyyar satıcı, tezgahını yaktı. Satıcı Cihat Osman, gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, Merkez Yenişehir İlçesi Sanat Sokağı’nda meydana gelen olayda, seyyar satıcı Cihat Osman, zabıtaların kendisini yerinden kaldırdığını belirterek portakal dolu el arabasını sokağın ortasına getirdi. Osman, daha sonra da seyyar arabasının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Bir anda alevler arasında kalan el arabasını polis esnaftan aldığı yangın söndürücüyle söndürdü.

 

Seyyar satıcı gözaltına alındı

 

Seyyar satıcı Cihat Osman, toplanan kalabalığa seslenerek, “Sayın halkım, zabıtalar yüzünden ekmek teknemi yaktım” diyerek bağırdı. Bu sözler üzerine polis ile Cihat Osman arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Seyyar satıcıyı gözaltına almak isteyen polise bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Cihat Osman kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis daha sonra anons yaparak vatandaşların dağılmasını istedi. Cihat Osman ise Yenişehir İlçesi Polis Merkezi’ne götürüldü. 

 

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