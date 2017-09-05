Zabıtaya el arabasını vermemek için direndi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde zabıta ekiplerinin trafiği aksatarak kağıt toplayanların el arabalarını toplamak istemesi sırasında arbede yaşandı. El arabasını vermek istemeyen bir kişi zabıta ile tartışırken, toplanan vatandaşlar da zabıtalara tepki gösterdi.

Çorlu\'nun en işlek caddelerinden Omurtak Caddesi üzerinde el arabaları ile çöplerden kağıt toplayanların trafiği aksatması üzerine zabıta ekipleri, el arabalarını toplamaya çıktı. Cadde üzerinde el arabasının zabıta ekipleri tarafından alınıp kamyona konulduğu gören genç bir kişi, görevlilere direndi. Tartışma kısa sürede arbedeye dönerken, çevrede toplanan kalabalık da zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kargaşayı önleyerek, kalabalığı dağıttı. Zabıta ekipleri ve el arabasına el konulan ve kimliği öğrenilemeyen genç, polis tarafından karakola götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine genç serbest bırakıldı.

Zabıta ekipleri ise olayların ardından cadde üzerindeki el arabalarını topladı.

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