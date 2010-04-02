Zabıtalarla seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

T24- ŞANLIURFA’da, seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında kavga çıkan kavganın sebebi, zabıtanın satış yaptığı el arabasını almasına engel olmak isteyen bir kişinin demir çubuk ile saldırmaya kalkması üzerine zabıtalar tarafından tekme tokat dövülmesiyle başladı, bir ayakkabı boyacısının bıçaklı saldırı girişimi ise polislerce engellendi.



Polisin yetersiz kalınca sprey biber gazı ile müdahale ederek sonlandırdığı kavganın ardından 5 seyyar satıcı gözaltına alındı.







Şanlıurfa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Sarayönü Caddesi üzerinde denetime çıktı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde yapılan denetimde, zabıtalar seyyar satıcıları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı. Ancak, el arabası ile satış yapan bir kişi kendisinden uzaklaşmasını isteyen zabıta görevlileri ile tartışmaya başladı. Uzayan tartışmada zabıtalar, seyyar satıcının el arabasına el koyarak araç ile Zabıta Müdürlüğü’ne göndermek istedi. Bu sırada seyyar satıcı, bir esnafın kepenk kapatmak için kullandığı demir çubuğu alıp zabıtalara saldırarak, el arabasının alınmasına engel olmaya kalkıştı. Ancak, seyyar satıcının bu girişimine 4 zabıta görevlisi tekme tokat karşılık verdi. Seyyar satıcı ile zabıtalar arasındaki arbede esnafın ve bölgeye gelen polisin araya girmesi ile engellendi.

Seyyar satıcı gözaltına alınırken, bu sırada zabıtalar cadde üzerindeki bir boyacının sandığını almak istedi. Bunun üzerine boyacı ile zabıtalar arasında arbede başladı. Arbede sırasında boyacı bir bıçak ile zabıtalara saldırmaya kalkınca, polislerce engellendi. Polisler, zabıtalar ve halk tarafından yatıştırılmakta zorluk çekilen boyacı, bir polis memurunun sprey biber gazı sıkması ile etkisiz hale getirilip elindeki bıçak ile birlikte gözaltına alındı. Cadde üzerinde gerginliğe yol açan arbede sırasında, zabıtalara engel olmaya kalkıştığı ileri sürülen 3 seyyar satıcı daha polisler tarafından gözaltına alındı.







Kısa süreli caddede trafiğin kapanmasına da yol açan gerginliğin ardından gözaltına alınan 5 kişi Sarayönü Polis Merkezi’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.