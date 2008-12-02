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Yaşam

Zabıtaların lale savaşı: 3 yaralı

Büyükşehir zabıtaları Avcılar’da lale soğanı dağıtmak isteyince CHP’li Avcılar Belediyesi zabıtaları ile aralarında kavga çıktı.

02 Aralık 2008 02:00

Lale soğanı dağıtmak isteyen AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle buna izin vermeyen CHP’li Avcılar Belediyesi zabıtaları arasında kavga çıktı. Telsizlerin kullanıldığı ve 3 kişinin yaralandığı kavgayla doruğa çıkan gerginlik, iki belediyenin yetkililerinin “lale soğanlarının beraber dağıtılmasında anlaşması” üzerine son buldu.

Lale dağıtımı sırasında ise Avcılar Belediyesi’nin hoparlörlerinden yüksek sesle “Onuncu Yıl” marşı çalındı.

Telsizler konuştu!

Uluslararası İstanbul Lale Festivali kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, sabah saatlerinde Avcılar Belediye binası önündeki parka gelerek vatandaşlara lale soğanı dağıtmak istedi.

Ancak Avcılar Belediyesi ekipleri, “izinsiz” olduğu gerekçesiyle dağıtıma karşı çıktı. Valilikten izin aldıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ile Avcılar Belediyesi zabıtası arasında tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren zabıtalar, ellerindeki telsizleri de kavgada kullandı.

‘Lale değil, ekmek dağıtın’

Polis ekipleri müdahalede yetersiz kalırken, kavgada Avcılar Belediyesi’nde görevli zabıtalardan İlkay Çakmakkaya, Cüneyt İnceoğlu ve Mustafa Yalçın yaralandı. Olayları gören bazı vatandaşlar da, “Biz lale değil ekmek istiyoruz, ekmek dağıtın” diye bağırdı.

Polis, meydanda toplanan vatandaşları dağıtırken, olayla ilgili olarak 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yetkililerin anlaşması ardından lale soğanları ortak dağıtılırken, Avcılar belediye araçları 10. Yıl Marşı’nı çaldılar..

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