Zabıtaların kaldırımda incir satan vatandaşa müdahalesi tepki çekti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMRAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta 2 zabıta memurunun kaldırımda incir satan bir kişiye müdahale etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Olayın kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi\'nde meydana geldi. 2 zabıta memuru kaldırımda el arabası ile incir satan bir vatandaşa müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaş \"Alamazsın\" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memurlarından biri satıcıyı itekledi.

Tüm bu anlar çevredeki bir kişi tarafından da cep telefonuyla kaydedilirken, caddede görevli parkomat görevlisi zabıtalara engel olmak istedi. Ancak zabıta memuru \"Biz işimizi yapıyoruz kardeşim sen bırak. Sen işini yap, sanane\" diyerek görevliyi azarladı.

Görüntülerde zabıta memurları, el arabasıyla incir satan vatandaşla birlikte gözden kaybolurken, vatandaşlardan büyük tepki mesajları geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananlarla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Bugün Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi\'nde seyyar olarak incir satışı yapan vatandaşımızla zabıtalarımız arasında meydana gelen olumsuz durum nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç\'un talimatlarıyla sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır.\"

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