Zabıtalara kendisini polis olarak tanıtan simitçiye gözaltı

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da izinsiz simit sattığı için tezgahına el koymak isteyen zabıtalara kendisini \'polis\' olarak tanıtan 27 yaşındaki Yusuf A., gözaltına alındı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi\'nde simit satan Yusuf A.\'nın yanına gitti. Yusuf A., izinsiz satış yapamayacağı konusunda kendisini uyaran zabıta ekiplerine “Ben polisim, gizli görevdeyim” dedi, polis rozeti ve kuru sıkı tabanca gösterdi.

Şüphelenen ekipler, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yusuf A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tezgahına el konulan Yusuf A.\'ya Mal ve Hizmet Satarken Başkalarını Rahatsız Etmek suçundan da 109 lira para cezası uygulandı.