Zabıtalar şimdi de sokak müzisyenlerinin peşinde

T24 - Çift kişilik koltuk yasağı ile başlayıp ardından masa ve sandalyelerin kaldırılması ile devam eden Beyoğlu yasaklarından sokak sanatçıları da nasibini aldı. Sokak sanatçıları belediyeden izin almış olmalarına rağmen zabıta ve polislerin engellemelerine takıldı.













Samsara İstanbul Müzik Grubu tarafından, tüm sokak sanatçıları adına yapılan açıklamada, Beyoğlu'nda çift kişilik koltuk yasağı ile başlayıp ardından masa ve sandalyelerin kaldırılması ile devam eden yasaklara bir yenisinin daha eklendiği duyuruldu: "Sokak sanatçıları sokaklardan sürülüyor."



Grup yaptığı açıklamada, yıllardır çeşitli engellere, baskılara, tartaklamalara rağmen sokaklardan vazgeçmediğine değinerek, şöyle devam etti:



"Ancak özellikle ramazanla beraber -ki muhtemelen daha az tepki toplamak, hatta kimilerince haklı görülmek amacıyla ramazan seçilmiş olmalı- bu duruma önce zabıta, ardından da polis müdahalesi eklendi. Belediyeden alınmış izinlerimiz olmasına rağmen, kendilerine bu talimatın verilmiş olduğunu ve yapabilecek başka şeylerinin olmadığını, çalmakta ısrar ettiğimizde enstrümanlarımızı, araç gereçlerimizi alacaklarını söyleyen polislerle karşılaşıyoruz artık hergün.



Oysa ki; 2010'da İstanbul'un kültür başkenti seçilmiş olması sebebiyle izin işlemlerini kolaylaştıran hatta izin almaya bile gerek görülmeden 'sokakta performans' göstermemize destek görünen belediye, bu durumun ne denli gösteriş olduğunu açık etmiş oldu. Bu durum için eylemler yapılmakta, imza kampanyaları düzenlenmekte hatta kimi zaman bu yasağa rağmen sanatımızı devam ettirmekteyiz. Çünkü sokakların özgür olması gerektiğini, sokağın sanat için en güzel sahne ve aynı zamanda sanatın doğduğu yer olduğunu söylüyoruz."



Ancak her geçen gün daha zor gelen baskılar ve enstrümanlarını, araç-gereçlerini kaybetmek istemeyen arkadaşlarının sokak sanatçılığına ara vermek durumunda kaldığını belirten Samsara İstanbul Müzik Grubu, her geçen gün bir yenisi eklenerek devam eden yasaklara karşı durabilmek için direnişlerine destek çağrısında bulundu.





