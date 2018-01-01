Zabıtadan yılbaşı gecesi kaçak tavuk operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Zabıtası, yeni yılın ilk dakikalarında kaçak tavuk kesimi yapan bir işyerine baskın yaptı. Polisle birlikte işyerine giren zabıta ekipleri, 2 ton kesilmiş tavuk eti ile 1000 canlı tavuk ele geçirdi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi\'nde kaçak çalışan bir tavuk kesimhanesine Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerce yeni yılın ilk dakikalarında baskın yapıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nden polislerin de destek verdiği baskında ekipler, kesime hazırlanan 1000 tavuk ile 2 ton kesilmiş tavuk eti ele geçirdi. İşyerinde incelemelerde bulunan ekipler, farklı markalara ait çok sayıda koli buldu. El konulan kesilmiş ve canlı tavuklar, incelenmesi için İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Tavuklarda hastalık olup, olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü\'nde yapılacak incelemeyle belirlenecek. Kaçak kesim ile ilgili iş yeri sahibine para cezası kesilirken, polis de soruşturma başlattı.

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