Zabıta Teşkilatının 191'inci kuruluş yıldönümü Boğaz turuyla kutlandı

İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY Belediyesi\'nin düzenlediği Zabıta Teşkilatı\'nın 191\'inci yıldönümü kutlaması tekne turu ile yapıldı. Zabıtaların yıldönümü kutlamalarına seyyar satıcıların da katılması farkındalık yarattı. Birçok zabıta ve seyyar satıcının katıldığı Boğaz turu ile taçlandırılan kutlamada seyyar satıcılar zabıtalara ikramlarda bulundu.

Zabıtalar Eminönü\'nden başlayan tekne turuna aileleriyle birlikte katıldı. Zabıtaların 191\'inci yıldönümü kutlamasına katılan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Hasim Baltacı, \"Öncelikle tüm zabıta personelimizin bu güzel gününü kutluyorum. Zabıta personelimiz tüm belediyelerimizde belki çok fazla hissedilmeyen ama en önemli görevi yerine getiren birimlerimizden bir tanesidir. Görevleri boyunca yorulan, sıkıntılı durumlarda kalan arkadaşlarımıza kutlanacak bir günleri olduğunu tekrar hatırlatmak için buradayız. Zabıta teşkilatının 191\'inci yıldönümünde onların farklı bir ortamda stres atması ve birlikte olması için böyle bir organizasyon yaptık. Tüm arkadaşlarımıza aileleriyle nice güzel ve huzurlu günler görmelerini diliyor ve tekrar günlerini kutluyorum\" diye konuştu.



\"ZABITA BELEDİYENİN VİZYONUDUR\"

Kutlamaya katılan zabıta personeli Veysel Demirci, \"Nasıl ki bir polis bir ilçenin emniyetinden sorumluysa, suçlarla mücadele ediyorsa zabıtada aynı emniyet teşkilatı gibi kabahatlerin men edilmesiyle ilgileniyor. Zabıta denilince akla dilencilik, seyyar satıcılık geliyor ama biz aslında daha farklı bir sürü bilinmeyen yönlerini de üstleniyoruz. Mesela belediye de adi konulmamış bütün islere zabıtalar koşturuyor bu yüzden zabıta belediyenin vizyonudur, belediyenin görünen yüzüdür. Gezi güzel oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Senede bir kere de olsa diğer teşkilatlar gibi hatırlanmak güzel. Teşkilatta biz çalışma arkadaşları olarak zaten beraberiz şimdi ailelerimiz de kaynaşmış oldu\" ifadelerinde bulundu.

\"ZABITAYA GEREKSİZ ŞİKAYETLER OLUYOR\"

Yeni bir zabıta adayı olduğunu belirten Sevgi Içyer, \"Bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyoruz birlik ve beraberlik açısından güzel bir gün. Yeni katıldığım için İstanbul\'u, insanları ve aileleri tanımak güzel oldu. Aile kavgaları, hayvan şikayetleri gibi telefonlar alıyoruz. Genellikle zabitanın görevleri ve yetkileri bilinmediği için tüm illerde bu şekilde şikayetler geliyor. Bunun dışında özellikle seyyar satıcılar görev alanı olarak biliniyor. Ama zabitanın aslında pek çok görev alanı var\" dedi.

\"BİRLİK VE BERABERLİK AÇISINDAN GÜZEL BIR GÜN\"

Bu organizasyon ile birlik ve beraberliğin arttığını belirten Adem Aydemir ise, \"Biz memur olanlar birbirimizi tanıyoruz ama ailelerimiz çok birbirini tanımıyor. Bu organizasyonla herkes bir araya geldi. Bu yüzden yetkililere çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

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