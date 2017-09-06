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Zabıta Teşkilatı 191 yaşında

 Mustafa ÖZDABAK -Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA( ZABITA  Teşkilatı’nın kuruluşunun 191’inci yıl dönümünde Taksim'de Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi

06 Eylül 2017 14:06

 Mustafa ÖZDABAK -Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA( ZABITA  Teşkilatı’nın kuruluşunun 191’inci yıl dönümünde Taksim\'de Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali ile ilçe belediyelerin zabıta teşkilatları katıldı.

 Törende zabıta teşkilatının kurulduğu 1826 yılından günümüze kadar kullanılan tarihi zabıta kıyafetlerini giyen zabıtalar ve turizm zabıtası da hazır bulundu. İBB ve İBB Zabıta Daire Başkalığı’nın çelengi anıta konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra, tören sonra erdi. Belediye bandosu 10’uncu yıl marşını çalarak Taksim Meydanı’ndan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

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