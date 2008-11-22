Zabıta telsizi öldürdü

Eşiyle yürürken seyyara müdahale eden zabıtayı uyardı başına telsiz yedi. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen kişi başını taşa vurması sonucu yaşamanı yitirdi.



İzmir'in Güzelyalı semtinde, sokakta gördükleri seyyar satıcıya müdahale eden zabıta ekibinden H.D., yoldan geçerken tartışmaya karışan emekli işçi 57 yaşındaki Doğan Kalender'in başına telsizle vurdu. Birlikte yürüyüşe çıktığı eşinin gözleri önünde aldığı darbeyle yere düşen Kardelen başını kaldırım taşına çarptı, komalık oldu, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra öldü.

Eşinin hiç uğruna öldürüldüğünü söyleyen Şerife Kalender, “Hangi çağda yaşıyoruz. Zabıta terörünün kurbanıyız. Acımız çok büyük. Hesabını adalet önünde soracağız” dedi.



Olay, geçen salı günü, saat 11.00 sıralarında, Güzelyalı 15 sokakta meydana geldi. Bir bisiklet fabrikasından emekli Doğan Kalender, eşi Şerife Kalender'le birlikte yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen iki çocuk babası Doğan Kalender, sokak içinde Konak Belediyesi'nde görevli zabıta memurlarının bir seyyar satıcının tezgahına el koyduklarını Zabıta memurlarının seyyar satıcı ve yoldan geçenlerle tartışmasına tanık olan Kalender, “Ayıp yaptığınız arkadaşlar” dedi.



Zabıta tutuksuz yargılanacak



İddiaya göre bu söz üzerine zabıta memurlarından biri, Şerife Kalender'in kolunu tutarken, buna engel olmak isteyen Doğan Kalender'in başına da diğer zabıta memuru H.D. elindeki telsizle vurdu. Aldığı darbeyle yere düşen Kalender, başını kaldırıma çarptı. Kalender, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şikayetçi olunan zabıta memuru H.D. ise, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Hastanenin Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Bölümü'nde tedavi altına alınan Kalender, 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün, sabah saatlerinde kaybetti. Hastane bahçesinde endişeli bekleyiş içinde olan eşi Şerife, oğulları Gencer ve Caner, babalarının ölüm haberiyle yıkıldı, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Şerife Kalender, “Yolda yürüyorduk. Zabıta memurları, tezgahına el koydukları satıcıya, ‘Git hırsızlık yap ama bunu satma’ dedi. Oradan ber geçen bir kadın da, zabıta memurlarına, ‘Siz nasıl böyle bir akıl verebiliyorsunuz. İnsanı suça itiyorsunuz’ dedi. Aralarında tartışma çıktı. Eşim de, uyarıda bulununca kafasına telsizle vurdular. Düşerken başını kaldırıma çarptı ve hiç yoktan öldü. Beni de itip üzerime saldırdılar” dedi.



Avukatları aracılığıyla zabıta memurunun tutuklanması ve ceza alması için hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirten Şerife Kalender, “Hangi çağda yaşıyoruz. Eşim, hiç yoktan öldürüldü. Zabıta terörünün kurbanıyız. Acımız çok büyük. Hesabını adalet önünde soracağız” diyerek tepkisini dile getirdi.



Zabıta müdürü: Üzgünüz



Olayla ilgili Konak Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Duman, meslektaşları H.D.'nin görevine devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“4 kişilik ekibimiz, yolda gördükleri bir satıcıya müdahale ediyor, Bu sırada, vatandaşların da katıldığı bir arbede yaşanıyor ve söz konusu kişi, yere düşüyor. Ne şekilde düştüğü anlaşılamadı. Ancak bizim memurlarımız tarafından vurulması söz konusu değil. Böyle bir olayın yaşanmasını biz de istemezdik. Üzgünüz. Olay şu an adliyeye intikal etti, kararı adalet verecek.”