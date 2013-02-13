Zabıta müdürüne bıçaklı saldırı



Rize'de Zabıta Müdürü Bayram Ali Sarı, makam odasında tezgahını geri isteyen bir seyyar satıcının bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından ve elinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan müdür, hastanede tedavi altına alındı.

Rize Belediyesi Zabıta Müdürü Bayram Ali Sarı, seyyar satıcının bıçaklı saldırısı sonucu sırtından ve elinden yaralandı.

Seyyar tezgahta balık satışı yapan S.B, tezgahını zabıta ekiplerinden geri almak için Zabıta Müdürü Bayram Ali Sarı'nın makam odasına gitti.

Tezgahını geri isteyen S.B, olumsuz yanıt alınca Sarı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B bıçakla Sarı'yı elinden ve sırtından yaraladı.

Sarı Rize Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilerek müşahede altına alındı.

Rize Valisi Nurullah Çakır, Devlet Hastanesi'ne giderek Sarı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı, ardından Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çakır, hastane çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürü Bayram Ali Sarı'nın bıçaklı saldırı sonucu yaralandığını belirterek, ''Maalesef üzüntü verici bir olay gerçekleşti. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre ameliyat edilerek müşahede altına alındı. Sağlık ekipleri ciddi şekilde çalışmalarını yürütüyor'' dedi.

Olayın adli boyutunun araştırılmaya devam ettiğini ifade eden Çakır, ''Olay sırasında iki kişinin olduğu belirtiliyor. Olayda kullanılan alet elde, şahıslar gözaltında. Bu konunun adli boyutu. İlgililer gerekli çalışmaları yürütüyor'' dedi.