Zabıta memuru, arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da zabıta memuru Ahmet T., birlikte alkol aldığı arkadaşı, bir otobüs firmasında müdürlük yapan Deniz Şenoğlu\'nu (43) 10 bıçak darbesiyle öldürdü.

​Olay, dün gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi\'nde meydana geldi. Deniz Şenoğlu, evde yalnız başınayken kendisine misafir olan arkadaşı Ahmet T. ile birlikte alkol almaya başladı. Her ikisi de evli olan iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet T., eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Deniz Şenoğlu’nu 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Gelen gürültüler üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz Şenoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Ahmet T. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Sık sık görüşen ve çok samimi arkadaş oldukları belirtilen Deniz Şenoğlu ve Ahmet T.’nin bir gün önce sosyal medya hesabından, sofra hazırlarken çekindikleri fotoğrafı paylaştıkları ortaya çıktı. Fotoğrafta Ahmet T., mutfakta bir şeyler hazırlarken, Deniz Şenoğlu’nun da masada oturduğu görüldü.

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