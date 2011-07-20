-ZABITA MEMURLARI İŞPORTACI NÖBETİNDE ANKARA (A.A) - 20.07.2011 - Başkentte, Çankaya Belediyesinden 160 kişilik zabıta ekibi, tezgah açmalarına izin vermedikleri işportacılara karşı ellerinde sopalarla nöbet tutuyor. Çankaya Belediyesinin Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokaklarda işportacıların tezgah açmalarına izin verilmemesi yönünde aldığı karar nedeniyle zabıta memurlarıyla işportacılar arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Belediyeden 160 zabıta memuru, sabah saatlerinden beri Yüksel Caddesi'nde ellerinde sopalarla nöbet tutuyor. Bazı işportacılar da tezgah yerlerine ''Zabıta terörüne son'', ''Bu sokaklar bizim'' yazılı dövizler açtı. Çankaya Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Talip Yılmaz, söz konusu cadde ve sokaklarda işportacıların tezgah açmasına izin vermeme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Yılmaz, dün 100 kişilik zabıta ekibinin görev aldığını, bugün ise tüm zabıta birimlerindeki personelin buraya kaydırıldığını belirterek, ''Arkadaşlarımızın can güvenliğini ön planda tutarak burada görevlendirilen personel sayısını 160'a çıkardık. Arkadaşlarımız, ellerindeki sopaları sadece kendilerine karşı olası bir saldırı durumunda savunma amaçlı kullanıyor'' diye konuştu.