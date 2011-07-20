T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ZABITA MEMURLARI İŞPORTACI NÖBETİNDE ANKARA (A.A)

20 Temmuz 2011 20:18

-ZABITA MEMURLARI İŞPORTACI NÖBETİNDE ANKARA (A.A) - 20.07.2011 - Başkentte, Çankaya Belediyesinden 160 kişilik zabıta ekibi, tezgah açmalarına izin vermedikleri işportacılara karşı ellerinde sopalarla nöbet tutuyor. Çankaya Belediyesinin Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokaklarda işportacıların tezgah açmalarına izin verilmemesi yönünde aldığı karar nedeniyle zabıta memurlarıyla işportacılar arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Belediyeden 160 zabıta memuru, sabah saatlerinden beri Yüksel Caddesi'nde ellerinde sopalarla nöbet tutuyor. Bazı işportacılar da tezgah yerlerine ''Zabıta terörüne son'', ''Bu sokaklar bizim'' yazılı dövizler açtı. Çankaya Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Talip Yılmaz, söz konusu cadde ve sokaklarda işportacıların tezgah açmasına izin vermeme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Yılmaz, dün 100 kişilik zabıta ekibinin görev aldığını, bugün ise tüm zabıta birimlerindeki personelin buraya kaydırıldığını belirterek, ''Arkadaşlarımızın can güvenliğini ön planda tutarak burada görevlendirilen personel sayısını 160'a çıkardık. Arkadaşlarımız, ellerindeki sopaları sadece kendilerine karşı olası bir saldırı durumunda savunma amaçlı kullanıyor'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24