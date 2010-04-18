T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Zabıta kıyafeti' açılımı

Modacı Cemil Çiçekçi, zabıta kıyafetlerini tasarlaması için teklif bekliyor!

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Modacı Cemil Çiçekçi, zabıta kıyafetlerini tasarlaması için teklif bekliyor!

Modacı ve tasarımcı Cemil İpekçi, zabıtaların kıyafetlerinin göze çok hoş gelmediğini öne sürerek, teklif gelmesi halinde zabıtaların kıyafetleriyle ilgili de bir tasarım çalışması yapabileceğini söyledi.

İpekçi, Antalya'da bir otelde düzenlenen Anadolu Belde Belediyeler Birliğinin programına katıldı. Ünlü modacıya sanatının yanında, Anadolu insanına yaptığı yatırımlardan dolayı Birlik Başkanı Mehmet Çiğdem tarafından "Anadolu'ya ahayat ödülü" takdim edildi.

Cemil İpekçi, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Türkiye'de çalışan kıyafetlerinin nasıl olması ve nasıl kumaşlardan yapılması gerektiğinin düşünülmediğini ifade eden İpekçi, sanatçı olarak posta dağıtıcılarının yanı sıra, Türk Hava Yolları ve Beyoğlu Belediyesi için kıyafet tasarım çalışması yaptığını anımsattı.

İpekçi, zabıtaların kıyafetleriyle ilgili bir çalışma yapmayı da arzu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Çünkü çağ değişiyor. Giyimlerinin de daha farklı olması gerekiyor.

Zabıtanın kıyafeti göze hoş görünmüyor. Bence böyle ciddi işler yapan kişilerin
kıyafetleri çok önemli... Çünkü halk, zabıta, polis dediğiniz zaman ürker.

Halbuki kıyafetinin şıklığıyla, hoşluğuyla onu daha sevimli gösterebilirsiniz. O da kendini işinde daha rahat hissedebilir. Teklif gelmesi halinde zabıtaların kıyafetiyle ilgili de bir tasarım çalışması yapabilirim. Şu anda toplum polislerinden bir teklif geldi, onu değerlendiriyoruz. Zabıtalarımızın da inşallah kıyafetleriyle ilgili bir çalışmayı yaparız."

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24