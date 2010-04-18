'Zabıta kıyafeti' açılımı

T24 - Modacı Cemil Çiçekçi, zabıta kıyafetlerini tasarlaması için teklif bekliyor!



Modacı ve tasarımcı Cemil İpekçi, zabıtaların kıyafetlerinin göze çok hoş gelmediğini öne sürerek, teklif gelmesi halinde zabıtaların kıyafetleriyle ilgili de bir tasarım çalışması yapabileceğini söyledi.



İpekçi, Antalya'da bir otelde düzenlenen Anadolu Belde Belediyeler Birliğinin programına katıldı. Ünlü modacıya sanatının yanında, Anadolu insanına yaptığı yatırımlardan dolayı Birlik Başkanı Mehmet Çiğdem tarafından "Anadolu'ya ahayat ödülü" takdim edildi.



Cemil İpekçi, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Türkiye'de çalışan kıyafetlerinin nasıl olması ve nasıl kumaşlardan yapılması gerektiğinin düşünülmediğini ifade eden İpekçi, sanatçı olarak posta dağıtıcılarının yanı sıra, Türk Hava Yolları ve Beyoğlu Belediyesi için kıyafet tasarım çalışması yaptığını anımsattı.



İpekçi, zabıtaların kıyafetleriyle ilgili bir çalışma yapmayı da arzu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Çünkü çağ değişiyor. Giyimlerinin de daha farklı olması gerekiyor.



Zabıtanın kıyafeti göze hoş görünmüyor. Bence böyle ciddi işler yapan kişilerin

kıyafetleri çok önemli... Çünkü halk, zabıta, polis dediğiniz zaman ürker.



Halbuki kıyafetinin şıklığıyla, hoşluğuyla onu daha sevimli gösterebilirsiniz. O da kendini işinde daha rahat hissedebilir. Teklif gelmesi halinde zabıtaların kıyafetiyle ilgili de bir tasarım çalışması yapabilirim. Şu anda toplum polislerinden bir teklif geldi, onu değerlendiriyoruz. Zabıtalarımızın da inşallah kıyafetleriyle ilgili bir çalışmayı yaparız."





