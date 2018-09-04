Zabıta, Beşiktaş'ta 12 yıl yaşadığı yere gömülen Sakız'ı mezarından çıkardı; akıbeti belli değil!

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12 yıldır Çevre ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nde yaşarken, 1 Eylül Cumartesi günü dalak ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sakız köpek dernekl ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü arasındaki ağaçlık alana gömüldü. Sakız'ın gömülmesinin ardından emniyet yetkilileri ile dernek yöneticileri arasında "Buraya gömemezsiniz" tartışması çıktı. Bunun üzerine emniyet yetkilileri Beşiktaş Zabıta Müdürlüğü ekiplerini çağırdı. Zabıta ekipleriyle görüşen dernek yetkilileri görevlilerin ikna olduğunu düşünerek Sakız'ın gömüldüğü yerden ayrıldı. İddiaya göre derneğin akşam saatlerinde kapanmasının ardından zabıta ekipleri Sakız'ın cansız bedenini gömüldüğü yerden çıkararak götürdü. Dernek Başkanı Fatma Gülşen Balkanlı, Sakız'ın cansız bedeninin çöpe atılmış olduğundan şüpheleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Beyaz Masa ve Beşiktaş Belediyesi yetkilileri ise olayla iligli olarak, "Bizim ilgilimiz yok" açıklamasında bulundu.

Olay 1 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi üzerindeki Yıldız Parkı girişinde meydana geldi.

Sakız isimli köpek 12 yıldır Beşiktaş ilçesindeki Yıldız Parkı girişinde 20 yılı aşkındır yer alan Çevre ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nde yaşıyordu. Sakız, dalak ve karaciğer yetmezliğine bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Bunun üzerine dernek başkanı Balkanlı ve dernek görevlileri Sakız'ı sıklıkla vakit geçirdiği toprak alana gömmek istedi.

"Buraya gömemezsiniz, hastalık yayar"

Sakız'ın Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nun bahçe duvarının dışında bulunan bu alana gömüldüğü esnada emniyetteki kişilerin, "Buraya gömemezsiniz. Hastalık yayar" demesi üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Bu esnada dernek görevlileri Sakız'ın cansız bedenini toprak alana gömdü. Bir süre sonra emniyet yetkilileri tarafından çağrılan zabıta ekibi derneğe geldi. Yaşanan tartışmanın ardından zabıta memurları derneğin çalışma ve izin belgelerinin fotoğraflarını çektikten sonra oradan ayrıldılar.

Bir görgü tanığının iddiasına göre derneğin saat 19.00'da kapanmasından yaklaşık bir saat sonra alana gelerek Sakız'ı gömüldüğü yerden çıkardı.

Ertesi gün durumdan haberdar olan Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Balkanlı, dernek çalışanları ve üyeler, duruma tepki gösterdi. Dernek gönüllüleri, sosyal medya Twitter adresi üzerinden Zabıta Müdürlüğü, Beşiktaş İlçe Emniyeti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne durumu açıklayarak, Sakız'ın cansız bedeninin akıbetini sordu. Beşiktaş Belediyesi, konuya ilişkin olarak, "Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak konuyla alakamız bulunmamaktadır" açıklaması yapatı.

Ardından söz konusu iddialara İBB Beyaz Masa da Twitter üzerinden yanıt verdi. İBB Beyaz Masa tarafından, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıt Müdürlüğü tarafından sahaya fiili bir müdahale gerçekleştirilmemiştir" dendi.

Öte yandan gönüllüler ve dernek başkanı durumu açcıkapi.com'a bildirdiklerini ve şimdiye kadar herhangi bir geri dönüş alamadıklarını ifade etti.

"Veteriner gözetimindeydi; Sakız'ın bulaşıcı herhangi bir hastalığı yok"



Dernek başkanı Gülşen Balkanlı, gömme işleminden önce emniyete durumu bildirdiklerini ancak gömme işlemine başladıktan sonra duruma müdahalede bulunmak istediklerini aktardı. Kendilerine gerekçe olarak, "Hastalık mikrop yayar burada olmaz" dediklerini söyleyen Balkanlı, "Hayvan dalağından ameliyat oldu. Veteriner raporları var. Bulaşıcı değil' dediysek de Beşiktaş Belediyesi Zabıta'dan geldiler. Sakızımızı biz yokken götürdüler" diye konuştu.

Balkanlı, Sakız'ın veteriner gözetiminde bir hastalık süreci geçirdiğini, kan tahlillerinin yapıldığını ve kamuya zarar verecek herhangi bir hastalık durumunun bulunmadığının altını çizdi.

İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığının iddiasına göre ise birkaç zabıta memurunun derneğin saat 19.00'da kapanmasından yaklaşık bir saat sonra alana gelerek Sakız'ı gömüldüğü yerden çıkardı.

Dernek yöneticisi Balkanlı şunları kaydetti:

"1 Eylül Cumartesi günü Pıtış Veteriner Kliniği'nde tedavide olan köpeğimiz Sakız'ı dalak ve karaciğer yetmezliği gerekçesiyle kaybettik. Derneğimizin önündeki küçük park alandaki iki çınar ağacının arasına, duvar dibine gömdük. Bu işlemden önce yanımızda bulunan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirdik. Biz gömme işlemi yaparken itiraz edip engel olmak istediler. Savunmaları da 'Hastalık, mikrop yayar burada olmaz'dı. 'Hayvan dalağından ameliyat oldu. Veteriner raporları var. Bulaşıcı değil' dediysek de Beşiktaş Belediyesi Zabıta'dan geldiler. Biz zabıta ile görüştük, ikna olduklarını zanettik ama akşam biz dernekten ayrıdıktan bir saat sonra Sakız'ı gömdüğümüz yerden çıkarıp götürmüşler. 2 Eylül günü gerek Beşiktaş Belediyesi, gerek Beşktaş Emniyeti'nden çağrılarımıza cevap vermiyorlar. Beşiktaş Zabıtası'nın tek savunması, 'Biz hayvan ölüsü toplamıyoruz' oldu. Ama cumartesi günü sakızı almaya gelen Beşiktaş Zabıtası'ydı. Şu anda hayvanımızın akibeti hakkında kimseden bilgi alamıyoruz."