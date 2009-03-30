Zabıta arabasında çuval çuval oy

AKP’nin elinde bulunan Yenimahalle Belediyesi’ne ait zabıta aracında oy pusulaları bulunan çuvallar yakalandı.



Hürriyet, zabıta aracındaki oy çuvalları ile CHP’liler ile görevliler arasındaki arbedeyi görüntüledi. Polisin müdahalesi ile zabıta aracı ve şoför karakola götürülürken, araçtan çıkan oy çuvalına da el konuldu.



Çuvallar yerde sürüklendi



Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu’nun bulunduğu Sarar İlköğretim Okulu’nun önünde bekleyen CHP’liler belediyeye ait resmi plakalı 06 AV 7661 araçta oy pusulalarının bulunduğu üç çuvalın getirildiğini gördüler. Bir grup, "Sahte oy getiriyorlar", bir grup da "İçerdeki oyları çalıyorlar" iddiasıyla belediye görevlilerinin üzerine yürüdüler. CHP’liler ile görevlilerin kavgasına polis müdahale etti. Araçtan çıkarılan oy çuvalları yerlerde sürüklenirken, küfürler havada uçuştu. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sürüklenen üç oy çuvalı Seçim Kurulu binasına götürüldü.



Bu arada Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semtinde, bir ilköğretim okulundan elektriklerin kesilmesiyle birlikte beraberinde 3 kişiyle birlikte çuvala doldurulan seçmen oylarını çalmaya kalkışan 3 kişi, CHP’liler tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. Yumruk ve tekmelerle saldırıya uğrayan kişiyi polis ekipleri zor kurtardı. Partililer, konutlar yerine sayım yapılan okullardaki elektrik kesintisinin, oy pusulalarının değiştirilmek istenmesinden kaynaklandığını öne sürdü.



