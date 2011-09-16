Zabıta amirinin dudak uçuklatan serveti

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İkinci adam en tepede







Rüşvetle ruhsat







İstanbul Avcılar Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zabıta komiserinin gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. İstanbul Mali Şube Polisi, Avcılar Belediyesi'nde çalışma başlattı. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ilgili yürütülen 10 aylık çalışmasını tamamlayan polis operasyon için düğmeye bastı.Avcılar Belediyesi ile Zabıta Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde düzenlenen baskında zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan A. ile Zabıta Müdürü Erdoğan Y'nin ve 13 zabıtanın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.Operasyonda belediyedeki birçok bilgisayar ile belgelere el konuldu. Gözaltına alınan zabıtaların kaçak yapılaşmaya izin verdikleri, ruhsatı olmayan yerleri görmezden geldikleri, rüşvet karşılığında iş yeri ruhsatlarında yapılan usulsüzlüklere göz yumdukları, önceden ruhsatı olmadığı için kapanan işyerlerini açılmasına ve ruhsat kurallarını çiğneyen iş yerlerine rüşvet karşılığında müsaade ettikleri belirlendi. Rüşvet ağının en tepesinde zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan A.'nın olduğu iddia edildi. Tespit edilen 17 rüşvet olayında milyonlarca liralık rüşvet alışverişinin olduğu belirlendi.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, zabıtalar işyeri sahiplerinden rüşvet alırken polis tarafından görüntülendi. Gözaltındaki zabıta komiseri 35 yaşındaki İsmail Ç'nin Silivri'deki lüks evlerin bulunduğu bir sitede 3 katlı bir binada oturduğu ve binanın sahibi olduğu belirlendi. Bunun dışında Kumburgaz ve Silivri'de adına kayıtlı 5 evi daha olduğu tespit edilen zabıta komiserinin, aylık kira geliri 20 bin lira olan 980 metrekarelik bir işyeri olduğu ve banka hesabında ise 500 bin lirasının bulunduğu ortaya çıktı.İsmail Ç.'in üzerine kayıtlı evler ile dükkanın toplam değerinin 2 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Aylık maaşı 2 bin 500 lira olan İsmail Ç.'nin ifadesinde aylık gelirinin 7 bin lira olduğunu belirterek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İsmail Ç.'nin üzerine kayıtlı olan gayrimenkulleri de vergi beyannamesinde göstermediği belirlendi. Sorgulanan 31 zanlının işlemleri tamamlandı. Aralarında zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan A. ile Zabıta Müdürü Erdoğan Y.'nin de bulunduğu zanlılar adliyeye sevk edildi.