Z kuşağının en büyük iki endişesi işsizlik ve cinsel taciz!

Deloitte’un araştırmasına göre, Türkiye’deki Z kuşağının en büyük endişesi işsizlik, ikinci sırasında ise cinsel taciz yer alıyor.

Deloitte’un, "2021 Y ve Z Kuşağı Araştırması" genç kuşakların en büyük endişe kaynağının işsizlik olduğunu ortaya sererken çarpıcı bir noktaya daha değiniyor: Z kuşağının en büyük endişelerinin ikinci sırasında “cinsel taciz” yer alıyor.

Esitlikadaletkadin.org sitesinde yer alan habere göre; kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz suçlarını işleyenlere ilişkin cezaların yetersizliği ve uygulamalardaki sorunlar, Z kuşağının bu endişesini her geçen gün daha da büyütüyor.

Araştırma sonuçlarına göre global olarak Y kuşağının yüzde 41’i ve Z kuşağının yüzde 46’sı çoğu zaman stresli hissediyor. Türkiye’deki katılımcılar için ise sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 65 olan bu oranlar global ortalamanın daha üstünde seyrediyor. Stres sebeplerinin başlıcaları ise finansal durum, aile refahı ve iş olanakları olarak ortaya çıkıyor.

Türkiye’deki katılımcıların neredeyse yüzde 60’ı finansal gelecekleriyle ilgili “sık sık endişelendiklerini veya strese girdiklerini” söylüyor. Ayrıca ankete katılanlar salgının finansal hedeflerini yeniden değerlendirmelerine ve değiştirmelerine de neden olduğunu belirtiyorlar. Z kuşağının yüzde 76’sı gelirin toplum genelinde eşit dağılmadığını düşünüyor

Ekonomik durum 12 ayda nasıl değişecek?

Araştırmaya göre ekonomik ve politik görünümle ilgili geleceğe dönük kaygılar yüksek. “Ülkenizdeki genel ekonomik durumun gelecek 12 ay içinde nasıl değişmesini bekliyorsunuz” sorusuna Türkiye’deki Y kuşağı yüzde 54 ile “kötüleşecek”, yüzde 17 ile “aynı kalacak”, yüzde 20 ile “iyileşecek” yanıtını veriyor. Bu oranlar Z kuşağında ise sırasıyla yüzde 47, yüzde 17 ve yüzde 18.

Kuşakların kişisel finansal kaygıların artmasının yanında daha büyük bir toplumsal mesele olarak gördükleri ekonomik eşitsizlik konusunun diğer bir endişeleri olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye’den Y kuşağı katılımcıların yüzde 83 gibi büyük bir kısmı ve Z kuşağının da yüzde 76’sı gelirin toplum genelinde eşit olmayan bir şekilde dağıldığını düşünüyor.