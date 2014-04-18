'Yüzyıllık Yalnızlık' geride kaldı



"Büyülü gerçekçilik" akımının önde gelen temsilcilerinden, Latin Amerikalı yazar Gabriel García Márquez bir süre önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Mercedes Barcha ile 55 yıldır evli olan yazarın bu evliliğinden Rodrigo ve Gonzalo ismi verilen iki oğlu dünyaya gelmişti.

Kolombiya devlet başkanı Juan Manuel Santos, Márquez'in ölümü nedeniyle üç günlük yas ilan etti. Resmi dairelerde bayrakların yarıya indirilmesi talimatını veren Santos, "Kolombiya en çok sevilen ve saygı duyulan evladını yitirdi" dedi.

'Kolombiya'da toprağa verilsin'

Márquez'in kızkardeşi Aída yazarın Kolombiya'da toprağa verilmesini istedi. Aída, "Anne-babamızı kaybettikten sonra bizlere ağabeylik yaptı. Bizden hiçbir şeyi esirgemedi. Büyük bir yüreğe sahip, mütevazı ve saygılı bir kişiydi" dedi. Aída García Márquez, geçen yıl yazara ilişkin bilinmeyenlerin de yer aldığı bir kitap yayınlamıştı.

Márquez'in ölümü nedeniyle 21 Nisan'da, Meksiko'da bulunan Güzel Sanatlar Sarayı'nda bir devlet töreni düzenlenecek. Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, Twitter hesabından geçtiği mesajda, "Kolombiya'da doğdu, ancak on yıllarca Meksika'yı vatanı olarak kabul etti. Hayatımızı zenginleştirdi" ifadesine yer verdi. Yazar, 1960'lı yıllardan bu yana ömrünün büyük kısmını Meksika'da geçirmişti.

Llosa'nın mesajı

Peru'nun Nobel Edebiyat Ödüllü yazarı Mario Vargas Llosa, "Büyük bir yazar öldü. Romanları yaşamaya, dünyanın dört bir yanından yeni okurlar kazanmaya devam edecek" dedi. Uzun yıllar dost olan iki yazarın daha sonra arası açılmış, Llosa ile Márquez arasındaki gerginlik, 1976'da Mexico City'de bir film gösterimi sırasında yumruklaşmaya kadar varmıştı. Ayrılıkta, farklı siyasi bakış açıları etkili oldu. Márquez Küba lideri Fidel Castro'nun yakın dostları arasında yer alırken devrim karşıtı Llosa yazarı, PEN'in 1986 yılında yapılan kongresinde, "Castro'nun yalakası" olmakla suçlamıştı.

"Yüzyıllık Yalnızlık", "Kolera Günlerinde Aşk", "Kırmızı Pazartesi", "Albaya Mektup Yazan Kimse Yok", "Labirentteki General", "Aşk ve Öbür Cinler" ve "Bir Kayıp Denizci" gibi unutulmaz eserlere imza atan Márquez, 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Yazar, yaşam öyküsünü anlattığı "Anlatmak için Yaşamak" adlı son eserini 2002'de yayımlamıştı.