Yüzyılın öykücüsü

T24- Notos, 205 yazarın katıldığı bir soruşturmayla 'Yüzyılın 40 Öykücüsü'nü seçti. İlk sırada Sait Faik var, ardından Sabahattin Ali ve Tomris Uyar geliyor...



Notos edebiyat dergisi geniş katılımlı bir anketle Türk edebiyatında ‘Yüzyılın 40 Öykücüsü’nü seçti. Derginin bu sayısında yer alan liste için 205 yazar görüş bildirmiş. Önerilen 167 öykücü arasından en çok oyu alan Sait Faik. 40 yazarlık listenin ikinci sırasında Sabahattin Ali, üçüncü sırada ise Tomris Uyar var.





205 kişilik seçici kurulda Mehmet Rifat, Oya Baydar, Demir Özlü, Doğan Hızlan, İlknur Özdemir, Hasan Ali Toptaş, Hasan Bülent Kahraman, Celâl Üster, Celil Oker, Nüket Esen, Oruç Aruoba, Osman Şahin gibi Türk edebiyatında yer etmiş, yazar ve eleştirmenler yer alıyor. ‘Yüzyılın 40 Öykücüsü’ soruşturmasında ilk sırada Sait Faik, ikinci sırada Sabahattin Ali yer alıyor. Sait Faik soruşturmaya yanıt verenlerin yüzde 91’inin oyunu alırken, Sabahattin Ali yüzde 55 oy almış. İlk onda, 80 sonrası yazar kuşağından tek isim, yüzde 35’in oyunu alan Cemil Kavukçu.





40 kişilik listenin yüzde 90’ını 80 öncesi kuşaklardan yazarlar oluşturuyor. Doğum tarihi 1950’den sonra olan yazarlar listenin yüzde 15’ini oluşturuyor. 40 yazarın 26’sı hayatta değil. Notos’un Yayın Yönetmeni Semih Gümüş, değerlendirme yazısında bu listenin günümüze ilişkin ‘güçlü bir eğilimi’ gösterdiğini söylüyor. Gümüş’e göre eski kuşaklara yakınlık duyulması, bu tür listeler için normal, ama farklı öykü anlayışlarından isimlerin aynı listede olması ilgi çekici.



En iyi 20 öykücü



Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Tomris Uyar, Bilge Karasu, Vüs’at O. Bener, Füruzan,Cemil Kavukçu, Leyla Erbil, Memduh Ş. Esendal, Orhan Kemal, Haldun Taner, Sevim Burak, Ferit Edgü, Nezihe Meriç, Oğuz Atay, Murathan Mungan, Onat Kutlar, Ömer Seyfettin, Ayfer Tunç ve Aziz Nesin.