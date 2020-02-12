"Yüzyılın istihbarat darbesi": ABD ile Batı Almanya yıllar boyunca Türkiye ve onlarca ülkenin şifreli mesajlarını dinlemiş

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2. Dünya Savaşı'ndan sonra uzun süre boyunca devletlerin ajanlarının, diplomatlarının ve istihbarat servislerinin iletişimleri gizli tutması için güvendiği İsviçreli Crypto AG şirketinin ABD'li CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ve Batı Almanyalı BND'ye (Almanya Federal Haber Alma Servisi) ait olduğu ortaya çıktı.

İki istihbarat şirketinin yıllarca 120 ülkenin şifreli mesajlaşmaları dinlediği ortaya çıktı.

Alman kamu televizyonu ZDF, Washington Post ve İsviçre kanalı SRF'in ortaklaşa yaptığı habere göre CIA ve BND, Soğuk Savaş yıllarından başlayarak 2000'li yılların başına kadar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri şifreli yazışmalarına istediği gibi erişim sağladı.

CIA ve BND'nin hazırladığı raporlarına dayandırılan habere göre 1979'da İran rehine krizinde mollalar dinlendi, Falklands Savaşı'nda Arjantin ordusu hakkında bu sayede elde edilen istihbaratlar Britanya'ya verildi, Güney Amerikalı diktatörlere düzenlenen suikastler takip edildi ve 1986 Berlin disko saldırısında Libyalı yetkililerin birbirlerini kutladığı duyuldu.

Ancak ABD Soğuk Savaş dönemindeki ana rakipleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Çin gibi ülkeleri dinleyemedi çünkü ülkeler asla Crypto AG müşterisi olmadı. Belgelere göre manipüle edilmiş cihazların en büyük alıcıları Suudi Arabistan ve İran'dı.

Gazetenin görüştüğü Crypto şirketinin eski ve şimdiki yetkililerine göre CIA, şirketteki hisselerini 2018 yılında sattı.

CIA raporunda Crypto AG üzerinden yürütülen bu operasyonu "Yüzyılın İstihbarat Darbesi" olarak nitelendiriyor.