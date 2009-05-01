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Yüzyılın en güzelleri

Life ve People dergilerinin işbirliğiyle, geçtiğimiz yüzyılın en güzel kadınları belirlendi.

01 Mayıs 2009 03:00

Life ve People dergilerinin işbirliğiyle, geçtiğimiz yüzyılın en güzel kadınları belirlendi. Listenin başında Grace Kelley var.

İşte yüzyılın en güzelleri - FOTOGALERİ

1950’lerden 1980’lere kadar kimi zaman kariyerleri, kimi zamansa skandallarıyla gündeme gelen bu çarpıcı güzellerin başında, Oscarlı oyuncu Grace Kelly geliyor. III.Rainier ile evlenerek Monako Prensesi unvanını alan yıldızı, yine Oscar ve Altın Küre ödüllerinin sahibi olan oyuncu Audrey Hepburn takip ediyor. Aralarında Ava Gardner, Elizabeth Taylor ve Marilyn Monroe gibi ikonların da yer aldığı listede, Darfur halkı için açlık grevi yapmaya hazırlanan oyuncu Mia Farrow da var.

* Grace Kelly
* Audrey Hepburn
* Lena Horne
* Sophia Loren
* Gene Tierney
* Dorothy Dandridge
* Ava Gardner
* Mia Farrow
* Ali MacGraw
* Rita Moreno
* Elizabeth Taylor
* Catherine Deneuve
* Marilyn Monroe
* Brigitte Bardot
* Diana Ross
* Vivien Leigh
* Ingrid Bergman
* Natalie Wood
* Raquel Welch
* Prenses Diana

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