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Kültür-Sanat

Yüzyılın en büyük sanat hırsızlığı

Kuzey Avrupa polisiyesinin ustası, geçen yüzyılın en büyük sanat hırsızlığını yeniden kurguluyor.

12 Kasım 2009 02:00

Elvin Post, 'Sahte'de, yüzyılın en büyük sanat hırsızlığının iç yüzünü aydınlatıyor. 1990'da gerçekleşen olayın failleri hâlâ yakalanamamış olsa da, 'Sahte' okura hem sanat camiasıyla hem de bu hırsızlıkla ilgili sağlam ipuçları veriyor.

Elijah Fish, dünyaca ünlü ressamların üsluplarını taklit ederek yaptığı tabloları sanat simsarı Vincent Bloom'un aracılığıyla piyasaya sürmektedir. Fish'in sahtecilik suçlamasıyla hapiste geçirdiği 7 yılın sonunda, Bloom, usta taklitçiye yeniden, bu kez akıl almaz bir planla yaklaşır. Boston'daki Gardner Müzesi'nden 300 milyon dolarlık tablo çalma fikri inanılmaz gözükse de soygun sırasında işler "hemen hemen" yolunda gider. Tabloları müzeden çıkarmanın işin en kolay kısmı olduğunu fark ettiklerinde ise her şey çoktan kontrolden çıkmış olacaktır.

"...Karakas'a yolun düşerse -ki bunu hiç tereddütsüz öneririm, havası muhteşem- mutlaka Sofia Imber Müzesi'ne gidip, özellikle Matisse'in 'Kırmızı Pantolonlu Cariye'sini görmelisin."
"Neden?"
"O senin."
"Ne demek 'o senin'?"
"O tabloyu sen yaptın. Senin yaptığın sahte, benim için yedi yıl önce yaptığın kopya."
"İyi de..."
"Onu orijinaliyle değiştirttim. Senin kopyan iki yıldır orada asılı."

2006'da sinemaya da uyarlanan 'Sahte', Pupa Yayınları etiketiyle kitapçılarda.

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