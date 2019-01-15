“Yüzyılın Davası” kampanyasında iki milyon imza toplandı

Doğa ve İnsan Vakfı, Greenpeace Fransa ve Oxfam Fransa tarafından Fransız Devleti’ne açılan “Yüzyılın Davası” kampanyasında YouTube kullanıcıları ve bazı Fransız kanaat önderlerinin de desteğiyle, ilk ayın sonunda iki milyon kişinin desteğiyle tarihi bir başarı elde edildi.



Fransız vatandaşlarının bu toplu çağrıya verdikleri yanıt, bu yılın ilk günlerinde Sarı Yelekler tarafından başlatılan ve akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için açılan imza kampanyası da dahil olmak üzere, daha önce kırılan rekorları geride bıraktı.



Başlıca hedef kitlesi Fransız vatandaşları olan “Yüzyılın Davası” "Il est encore temps" (Hâlâ vakit var) ve “On est prêt” (Biz hazırız) isimli iki Youtube kollektifinden büyük destek gördü: Davayı desteklemek için yayınladıkları video 18 Aralık’tan bu yana Facebook ve YouTube üzerinden 14 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.



Örgütler artık Fransa Başbakan’ının bu davaya verilen olağanüstü desteğe ve iklim değişikliğinin aciliyetine uygun bir yanıt vermesini bekliyor. Sivil toplum kuruluşları, ilkbaharda kampanyanın ikinci aşamasını teşkil eden Paris İdari Mahkemesi’nde açılacak iklim eylemsizliği davasına ve imza sahiplerinin bir araya gelecekleri seferberlik toplantılarına hazırlanıyor.



“Yüzyılın Davası”nı destekleyen iki milyonun üzerinde Fransız vatandaşı mevcut durumun değişeceğine dair umutlarını ifade etti ve hükümete iklim değişikliği konusundaki eylemsizliğini sonlandırması için yapılan çağrıyı destekledi.



Bu kampanya, iklim değişikliği konusunun aciliyetinin belirgin olduğu ve etkilerinin Fransa ve diğer ülkelerde görüldüğü bir dönemde, Fransız vatandaşlarının iklim ve çevre konularındaki artan endişelerini yansıtıyor. “Yüzyılın Davası” kampanyasının başlatıldığı hafta, Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, 2018 yılının, kayıt tutulmaya başlandığı 1900 yılında bu yana, Fransa’daki en sıcak yıl olarak tarihe geçtiğini ve sıcaklıkların art arda dokuz ay boyunca ortalamaların üstünde seyrettiğini açıkladı.



Fransa Dayanışma ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı François de Rugy ve Bakan Yardımcısı Brune Poirson konunun can alıcı noktasından, yani son 40 yıldır devletin Fransa’nın iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerine uyma ve vatandaşlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmemesi konusundan uzak durdular.



Dayanışma ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı, bu hukuki yaklaşımı “sera gazı emisyonları mahkemede azaltılmaz” sözleriyle eleştirmeyi tercih etti. Bu yorum, kısa süre önce Hollanda’da bir hakim tarafından alınan ve hükümetin 2020 yılına kadar sera gazı azaltım hedeflerini arttırması ve en az yüzde 25 azaltım hedefi vermesi gerektiği yönündeki kararını da görmezden geliyor. Hollanda’nın mevcut azaltım hedefi ise yüzde 17.



İklim taahhütlerinin gerisinde kalan ve kendi sera gazı azaltım hedeflerinin aşıldığını kabul eden Fransa mahkeme tarafından suçlu bulunabilir.



Dört örgütün iddialarına şu ana kadar bir cevap vermeyen hükümetin cevap verme süresi 19 Şubat’ta sona erecek.

(DHA)

