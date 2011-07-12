“YÜZYILIN AŞKI” Enka Açıkhava Tiyatrosu'nda...





Batur Fatih İlhan



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“Ve Diğer Şeyler Topluluğu” kurucusu Yeşim Özsoy Gülan’ın yazıp yönettiği “Yüzyılın Aşkı”, Enka Açıkhava Tiyatrosu'nda 13 Temmuz Çarşamba 21.15’te sahnelenecek. Performans İstanbullu tiyatro severlerle “ENKA Kültür Sanat 23. Yıl Yaz Etkinlikleri” kapsamında buluşuyor...

Bir “Ve Diğer Şeyler Topluluğu”(VDST) projesi olan “Yüzyılın Aşkı”, geçtiğimiz yüzyıla ve o yüzyılın Türkiye’sine resmi tarihin dışında çıkarak farklı bir yorum getirmeyi hedefliyor. Oyunda Deniz Celiloğlu ve Sanem Öge rol alıyor. Sahne ve kostüm tasarımını Başak Özdoğan’ın gerçekleştirdiği “Yüzyılın Aşkı” tek bir masa ve iki sandalyeyle oynanıyor ve bu anlamda oyunculuk üzerine özel bir deneme. Oyunun ses tasarımını Korhan Erel üstleniyor ve video görüntüleri ise fotoğraf, video ve belgesel çalışmaları olan Melisa Önel’e ait.

Yeşim Özsoy Gülan’ın yazıp yönettiği “Yüzyılın Aşkı” Türkiye tarihinin son yüzyılından sekiz farklı zaman ve mekânda sekiz değişik aşk hikâyesine odaklanıyor ve günümüzde geçen son sahnesi “Şimdi”de bitiyor. 1950'lilerin Nişantaşı’sından 1999'un yılbaşısına ve yeni yüzyıl heyecanına, 24'teki bir tren istasyonu ve göçten 1951'e, 1959'a, 1981'in darbe ertesi karanlık, sıkıntılı zamanlarına kadar farklı bir yelpazeyle sunan oyun, seyirciyle birlikte bir hatırlama oyununa dönüşüyor. Tüm bu tablolar arasında gidip gelirken hem aşkın imkânsızlıkla beslenen yapısını hem de son yüz yılın birbirinden farklı anlarını seyirciye sunan oyun, hatırlamak üzerine. Geçen yüzyılın gölgesi düşen bu oyunda hem kendinizi bulacaksınız hem de geçmişi. En azından VDST bunu umuyor...

“Yüzyılın Aşkı” KÜNYE:

Yazan & Yöneten: Yeşim Özsoy Gülan

Oyuncular: Deniz Celiloğlu, Sanem Öge

Işık Tasarım: Kemal Yiğitcan

Ses Tasarım: Korhan Erel

Video Tasarım: Melisa Önel

Sahne ve Kostüm Tasarım: Başak Özdoğan

Reji Asistanı: Ferdi Çetin

Teknik Masa: Tuncay Kurt

Video Montaj: Barış Doğrusöz

TEMSİL BİLGİLERİ:

Tarih: 13 Temmuz Çarşamba

Saat: 21:15

Yer: Enka Açıkhava Tiyatrosu

(Enka Sadi Gülçelik Spor Tesisleri / İstinye)

Biletler: Enka Vakfı 20 TL / Biletix 23,50TL

Ayrıntılı bilgi:

http://enkasanat.org/

http://web03.biletix.com/e​tkinlik/MTX24/TURKIYE/tr