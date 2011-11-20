Yüzünü kapattı ama...

T24-

Hürriyet'in haberine göre, Aksaray'da bir mekanda yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı müşterilerle buluştuğu ihbarını alan Gayrettepe Asayiş Şubesi Ahlak ve Kumar Masası polisleri, sabaha karşı düğmeye bastı. Saat 03.00 sıralarında tecrübeli polislerden ikisini müşteri kılığında diskoteğe gönderdi.Garsondan masalarına kadın getirmelerini isteyen polisler biri Özbek diğeri Ukrayna uyruklu iki kadınla gecelik 250 karşılığında anlaştı. Anlaşmanın ardından şifreli telefon konuşmasında meslektaşlarına "Bizim eğlence güzel" dedi.Telefon görüşmesinin ardından dışarıda çevre güvenliği alan polislerin bir kısmı diskotek içine girerek Ukrayna, Romanya, Azeri ve Özbek uyruklu 25 kadın gözaltına alındı. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Gayrettepe'ye getirilen kadınlardan biri görüntü vermemek için yüzünü kapatmak için tişörtünü yukarı çekince bu kez vücudu açıkta kaldı. Kadınların, yapılacak işlemin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.